Как проходит обучение в автошколах на права и сдачу экзамена в МРЕО

Современному человеку трудно обходиться без собственного авто. Это обусловлено высоким ритмом жизни, необходимостью ежедневно сохранять мобильность и независимость от общественного транспорта. Прежде чем покупать автомобиль, нужно пройти обучение в автошколе и получить права. В Киеве действует большое количество учебных центров. Они предоставляют широкий комплекс услуг, включая подготовку к сдаче экзамена в МРЕО. Одной из лучших признана школа Stolica, позволяющая обучаться в онлайн-режиме.





Почему стоит выбрать автошколу Stolica

Сеть автошкол Киева давно известна на столичном рынке. Здесь предоставляется полный комплекс услуг. К важнейшим преимуществам филиалов Stolica относятся:

использование индивидуального подхода в плане выбора программы, способа обучения, времени занятий;

большая команда опытных преподавателей;

гибкость в выборе инструктора, транспорта;

предельно доступная подача информации;

лояльные расценки.

Специфика обучения в автошколах на права и сдачу экзамена в МРЕО

Перед зачислением на программу обучения каждый клиент проходит детальный инструктаж, позволяющий определиться с направлением и способом обучения. Курс подбирается в зависимости от первоначальных умений и знаний, целей. Базовая программа состоит из двух блоков – теоретического и практического. Первая часть необходима для овладения правил дорожного движения. Общее количество таких занятий достигает 20. После этого слушателям предлагается прохождение внутреннего экзамена, который позволяет качественно подготовиться к аттестации.

Практический блок предполагает отработку вождения на специально оборудованной площадке. Тренинги с опытным инструктором дают возможность приобрести не только навыки, но и психологическую уверенность в собственных силах.

Чтобы поступить в автошколу, необходимо предоставить определенный пакет документов. Сюда входят паспорт, ИНН и медицинская справка. Кстати, медкомиссию можно пройти непосредственно в школе. Теорию можно проходить на утренних, вечерних занятиях, в выходные. Тем, кто не имеет возможности лично посещать классы, доступен онлайн-формат через платформу Zoom. Уроки вождения также составляются по индивидуальному графику. На них отводится 40 академических часов. После обучения в школе можно с уверенностью сдавать экзамены в ГАИ, которые включают в себя теоретическую и практическую аттестацию. Более детальную информацию можно получить на портале «Автошколы Столицы».

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