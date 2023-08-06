Fondy Terminal: принимайте безналичные платежи бесплатно и в одно касание без дополнительного оборудования

Все чаще в магазинах нет мелких купюр для сдачи, это одна из причин, почему украинцы предпочитают безналичные платежи. Если в вашей торговой точке до сих пор нет банковского терминала для оплаты картой, то вы теряете огромные деньги, ведь ваши покупатели уходят к конкурентам с терминалами.

Скажете, что установка терминала это дополнительные расходы? Да, это так. Но есть решение — бесплатный мобильный POS терминал. Рассказываем, что это, как он работает и почему это выгодно.

Что собой являет Fondy Terminal

Fondy Terminal представляет собой современное решение для приема безналичных платежей через смартфон. Для пользования сервисом достаточно даже старого смартфона или планшета с версией андроид от 8,0 и выше. Обсязательное условие — поддержка технологией NFC. Она позволяет безконтактно считывать информацию с банковских карт и смартфонов клиентов, что делает процесс оплаты быстрым и удобным. Клиенты могут просто приложить свой смартфон или карту к мобильному терминалу, чтобы осуществить оплату. Это быстро, удобно, а главное — бесплатно, ведь банковские терминалы стоят недешево, а в их работе перииодически случаются сбои.

Одной из главных особенностей Fondy Terminal является то, что его пользование абсолютно бесплатно для бизнес-партнеров компании Fondy. Это предоставляет предпринимателям уникальную возможность экономить на платежных комиссиях и дополнительном оборудовании. Единственный нюанс — комиссия 1,5% за каждую успешную оплату.

Еще один огромный плюс Fondy Terminal — он выполняет роль РРО, оо есть налоговая будет автоматически получать данные.

Преимущества Fondy Terminal для бизнеса

Если говорить о том, для кого больше всего подходит такой мобильный терминал, то это универсальное решение для любого бизнеса — торговые точки, службы доставки, сфера обслуживания, службы доставки, услуги.

Что касается преимуществ, то особого внимания заслуживает:

Доступность. Не нужно тратить деньги на покупку дорогостоящего оборудования и разбираться что и как работает.

Компактность. Никаких громоздких и неудобных терминалов, принимайте оплату в одно касание, ведь роль терминала будет выполнять ваш смартфон, который и так всегда при вас.

Отсутствие платы. Никакой платы за плдключение или ежемесячных взносов. Стабильная комиссия 1,5% за успешные платежи.

Безопасность. Fondy Terminal создавался с использованием передовых технологий Fondy и Visa, поэтому вам гарантируется многоуровневая защита данных.

Простой дизайн. Приложение удобное и интуитивно понятное, чего не скажешьт об устаревшем оборудовании.

Согласитесь, это отличная альтернатива обычным банковским терминалам. Полную инструкцию как подключить эквайринг Fondy и настроить мобильный терминал можно узнать перейде на официальный сайт Fondy. Там уже подготовили подробную инстркуию по приему офлайн платежей для украинских предпринимателей.