Кращі комп’ютерні ігри для великої компанії

Комп’ютерні ігри стали хобі для багатьох користувачів. Вони цікаві та захоплюючі. Їх масштабність розширює уяву, а рівень деталізації дійсно вражає. До вашої уваги топ 5 крутих комп’ютерних ігор, в які можна поринути з головою.





Найпопулярніші комп’ютерні ігри сьогодні

Далі представлено 5 онлайн розваг, які вам точно сподобаються. Бо, комп’ютерні ігри, як і ігрові автомати, користуються неабиякою популярністю серед користувачів ПК. Вони дозволяють відволіктись від буденності, розслабитись та просто весело провести вільний час.

The Witcher 3: Wild Hunt. Дана гра розширює уяву до неможливого. В ній головний герой може взаємодіяти практично з кожним об’єктом. Корисні персонажі, які постійно зустрічаються на шляху Відьмака, допомагають виконувати квести та отримувати додаткові бали таланту. Grand Theft Auto V. Дуже динамічна та захоплююча гра, сповнена екшену. В ній постійно щось відбувається. При цьому, це стається незалежно від дій головних героїв. До речі, їх у грі відразу троє: автолюбитель Франклін, стрілець Майкл та Тревор, який досконало знає всі прийоми рукопашного бою. Red Dead Redemption 2. Неймовірна атмосфера Дикого Заходу захоплює з перших секунд гри. Ігровий процес сповнений перестрілок, екшену та драйву. Головний герой може полювати на злочинців, грабувати багатих та переховуватись від шерифів. Resident Evil 2: Remake. Гра має кілька режимів: від легкого, який підійде для новачків до складного, в який буде цікаво грати справжнім профі. Гемблерам сподобається реалістична графіка, зручна панель керування та незвичайні здібності головного героя. Half-Life: Alyx. VR-технології, які використовуються у грі, створюють ефект присутності. Завдяки їм головний герой може взаємодіяти з предметами всередині гри. Ще однією цікавинкою даної розваги є система телепортів, які за секунди переносять головного героя в іншу частину карти.

Не менш популярними екшенами можна назвати Mass Effect 2, Horizon Zero Dawn, Battlefield 3, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Assassin’s Creed 2 та інші ігри.

Найочікуваніші комп’ютерні ігри 2022 року

Сучасні ігри та нові розробки по-справжньому вражають геймерів. Microsoft та Sony продовжують випускати захоплюючі ігри. Найочікуванішими релізами даних провайдерів є S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Metro 4, Mafia 4, Gran Turismo 7, Oxenfree 2: Lost Signals,, Starfield, Homeworld 3 та інші.