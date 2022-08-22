Преимущества смартфонов Umidigi

Смартфоны китайского бренда UMIDIGI — это образец качества, технологичности и доступности. Компания завоевывает свое внимание благодаря бюджетным устройствам, которые выделяются доступной ценой при достаточно высокими функциональныи возможностями.





В производстве бюджетных смартфонов UMIDIGI используются флагманские технологии. Данной политикой, китайская компания стремиться получить лидерство на рынке по соотношению цена-качество.

Главными особенностями смартфонов марки UMIDIGI являются максимальная степень защиты устройства, достойная начинка, высокая автономность и хорошая производительность, которая не уступает именитым брендам.

Максимальная степень защиты смартфона UMIDIGI

Помимо доступной цены и производительности, компания известна своими ударопрочными устройствами. Линейка Bison представлена в водонепроницаемом и ударопрочном корпусе и имеет максимальную степень защиты по стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810G (наивысшая версия военного стандарта США).

Высокая производительность по доступной цене

Как правило, бюджетные смартфоны зачастую страдают низкой производительностью, но не в данном случае. Сердце Юмидиджи – MediaTek Helio и Unisoc T610 позволяют смартфонам отлично выполнять свои задачи, быстро открывать программы, плавно отриосвывать интефейс, а также получать хорошие изображения с камеры и точно обрабатывать инфомацию со всех датчиков, коими Юмидиджи так же может похвалиться.

Благодаря процессору MediaTek Helio P60, графики ARM Mali-G72 MP3 и оперативной памяти – смартфон позволит без проблем работать во многих современных программах одновременно, а игры запросто запускаются на средних настройках. Стоит отметить, что во время активного использования смартфона, корпус не перегревается, благодаря эффективной системы охлаждения.

Автономность на высоте

Важный фактор, на который стоит обратить внимание при покупке бюджетного смартфона – емкость аккумулятора. Это еще одна сильная сторона данного бренда. Многие смартфоны компании оснащены аккумуляторами ёмкостью свыше 5000 мАч, что очень-очень неплохо. Так как устройства работают на энергоэффективном чипсете, то данного объёма вполне достаточно. Безусловно во время использования, у каждого пользователя человека показатели автономности будут индивидуальными.

Итог: UMIDIGI — это о том, что современные технологии могут быть доступны каждому. Энергоэффективное железо, высокая производительность, настройка боковых клавиш под свои запросы и ряд других крутых фишек, говорят нам о том, что за свои деньги UMIDIGI предоставляет пользователю невероятные возможности. Если надежный бюджетный смартфон, то UMIDIGI.

Где купить смартфоны UMIDIGI в Украине?

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