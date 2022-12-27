Інверторні генератори від Black&Decker (країна-виробник США) допоможуть пережити аварійні та віялові відключення світла, корисні для подорожей, а також допоможуть бійцям на фронті. Альтернативні джерела живлення сьогодні скуповують бізнесмени, підприємці, військові та звичайні українці. Тож, розглянемо можливості, потужності та характеристики цього бензинового генератора.

Сучасний інверторний бензиновий генератор Black&Decker підходить для живлення дому та навіть невеличкого кіоску чи магазинчика. Його можна замовити на сайті Skay.ua із доставленням. Особливість інверторних пристроїв у тому, що в них є стабілізатори вхідного струму. Тому енергію вони виробляють чистішу і можуть забезпечити нею високоточне устаткування.

Переваги інверторних агрегатів:

мають стабільні електричні параметри;

рівень навантаження впливає на розхід бензину двигуном;

підходить не лише для дому, а й для подорожей, для фронту, для кемпінгу;

тихо працює.

Якщо проводити вчасні технічні огляди, слідкувати за рівнем мастила, то агрегат пропрацює довгий термін без поломок і збереже свою інвертовність.

Black&Decker 2000/2200W — огляд інвертора

Інверторний генератор потужністю 2,2 кВт та частотою 50 Hz має об’єм двигуна 40 см3. Потужність пристрою 1,4 к. с. Однофазний, компактний, простий у використанні генератор перетворює теплову енергію в електричний струм 220В – 230В.

Це важливо! Портативний бензиновий генератор не можна встановлювати у приміщеннях. Все тому, що у результаті роботи він утворює СО2 та чадний газ. На вулиці такі пристрої мають бути захищенні навісом чи спеціальною коробкою для захисту від опадів та сонячного проміння.

Ті, хто вже придбав ей генератор встигли оцінити його переваги. Працює він дійсно тихо, шум монотонний, не дратівливий. Можна стояти білля ввімкненого Black&Decker та спокійно вести розмову, а не кричати.

Корпус виготовили з пластику, не лише щоб полегшити вагу пристрою. Не заправлений паливом генератор важить 19 кг, що не так вже й мало. АБС-пластик стійкий до ударів та механічних пошкоджень, більш стійкий до контакту з вологою та низькими температурами. Двигун із мідною обмоткою витримує великі навантаження та бездоганно працює у тривалому режимі. За своїми стандартами відповідає директиві EURO 5.

Виробник зробив генератор максимально простим та стабільним у роботі. Автоматика також не має зайвих функцій, що впливають на ціну, але не на ефективність. Для безпеки передбачені декілька корисних сигналів:

захист від перенавантаження;

індикатор рівня мастил (якщо мастила мало, двигун автоматично зупиняється).

Генератор Black&Decker має дві розетки на 16 А, одну на 12 В, USB порти. Пристрій оснащено індикаторами, що сигналізують про різні стани та режими роботи. Запускається з ручного стартера, має кнопку «перезавантаження».

В принципі, єдиний «кусючий» момент, це вартість інверторних агрегатів. Вони коштують дорожче звичайних. Але у тривалій перспективі та витрати окупаються, тому що генератор зекономить на бензинові. Також такі моделі краще підійдуть для дорогої «чутливої» техніки.