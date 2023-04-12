Что нужно купить для питомца: 10 вещей, которые понадобятся хозяину кошки или собаки

Представьте на минутку, утро, вы просыпаетесь, и ваше сердце наполняется радостью, когда вы видите рядом с собой лучшего друга. Веселые глазки и пушистый хвост заставят вас улыбнуться и напомнят, что у вас лучший питомец в мире. Конечно, это о наших друзьях – кошках и собаках. Но животные – это не просто эмоции, они – огромная ответственность. Средство от глистов для кошек https://zoodom.kiev.ua/ru/pl-vetapteka_protivoparazitarnye_sredstva_ot_glistov/al-pitomets__koty_ot_glistov, очередная упаковка витаминов для собаки – это лишь малая часть того, что вам придется покупать, если вы решитесь обзавестись питомцем.

Рассказываем, без каких вещей не обойтись, если вы решите завести кошку или собаку.

Питание

В первую очередь нужно подобрать питание для своего питомца, а также аксессуары для кормления.

Корм. Выбирайте корм по возрасту, размеру, породе и потребностям вашего питомца. Если возникают сложности с выбором питания для животного, обратитесь к ветеринару за консультацией.

Миски для еды и воды. Выбирайте миски из качественных материалов, чтобы те не вызывали аллергии и животного. Также они должны легко мыться. Рекомендовано выбирать миски с прорезиненным дном или на специальной подставке, чтобы питомцу было удобно.

Лакомства. Рекомендуем для начала купить понемногу разных вкусняшек, чтобы понять, что ему больше нравится. Проверьте состав лакомств и не давайте их слишком много. Выбирайте среди огромного ассортимента в Зоодом Бегемот.

Отдых

Лучше с первых дней приучить своего четвероного друга к месту. Стоит купить удобный лежак или коврик для сна, где вашей кошке или собаке будет удобно.

Выбирайте лежак, который соответствует размеру вашего питомца. Он должен быть достаточно мягким, чтобы животному было комфортно. Также обратите внимание на материал, с которого сделан лежак. Он должен быть достаточно прочным, чтобы не пострадать при первой схватке с острыми коготками кота или зубами собаки.

Выберите игрушки, которые помогут вашему питомцу не скучать пока вы на работе. Сейчас ассортимент просто огромный.

Прогулки

В зависимости от породы собаки, нужно купить одежду для собак, выбор таких товаров немалый, убедитесь в этом сами https://zoodom.kiev.ua/ru/pl-sobaki_garderob_odezhda. Также одежда понадобится котам, например, породы сфинкс.

Не обойтись и без поводка, ошейника и переноски, если речь идет о кошке.

Для длительных прогулок также стоит приобрести специальную поилку для питомца.

Также стоит купить пакеты, чтобы убирать за своей собакой.

Здоровье

Чтобы ваш питомец чувствовал себя хорошо, дополнительно стоит приобрести:

Средства по уходу за зубами. Стоит купить специальные зубные пасты для животных или жевательные кости, разработанные специально для животных. Подобрать оптимальное средство лучше вместе с ветеринаром.

Средства для борьбы с паразитами. Это могут быть таблетки или капли на холку. Применять их нужно примерно раз в полгода, все зависит от конкретного препарата. Лучше посоветоваться с ветеринаром.

Кошка или собака – это не только милый друг, но и ответственность, а еще, огромные расходы. Добавьте сюда еще и испорченные обои и погрыженную обувь. Заранее взвесьте все за и против, чтобы не предать питомца. Помните, что это живые существа, а мы в ответе за тех, кого приручили.

