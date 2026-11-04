Продажі онлайн і ПРРО: як формувати чеки та звіти в автоматичному режимі

Сучасні платіжні сервіси дають бізнесу змогу приймати оплату там, де це зручно покупцеві: на сайті чи в мобільному застосунку, за платіжним посиланням або QR-кодом у месенджері. Втім, на зарахуванні оплати продаж не завершується. Операцію потрібно фіскалізувати, сформувати чек і врахувати її у звітності.

Якщо оплат небагато, це можна робити вручну. Але зі зростанням кількості замовлень продавцям доводиться постійно звіряти платежі з різних каналів, контролювати чеки та докладати чималих зусиль, щоб не пропускати операції. Інтеграція платіжного сервісу Portmone з програмним РРО від Checkbox допомагає скоротити кількість рутинних дій та полегшує дотримання податкового законодавства.

Як поєднати приймання оплат, чеки та звітність в одному процесі

Співпрацюючи з Portmone, бізнес може приймати оплату на сайті або в мобільному застосунку, виставляти покупцям рахунки через email, SMS та месенджери. Інтеграція з Checkbox автоматизує фіскалізацію оплат, проведених через платіжний сервіс. Після сплати рахунку дані передаються до ДПС без ручного дублювання операції, а покупець отримує електронний фіскальний чек. У B2B-кабінеті Portmone продавець може переглядати чеки, завантажувати їх і за потреби повторно надсилати клієнтові.

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Комплексне рішення дозволяє:

реєструвати точки продажів, каси та касирів;

автоматично відкривати зміну з першою оплатою і надсилати Z-звіт до ДПС наприкінці дня, за потреби вручну закривати зміну;

формувати X- і Z-звіти;

фіскалізувати оплати за рахунками, виставленими через B2B-кабінет Portmone або API;

обирати автоматичний чи ручний режим фіскалізації залежно від сценарію продажу;

налаштовувати товарні позиції та податкові ставки, враховувати знижки, промокоди та подарункові сертифікати;

фіскалізувати повернення коштів за оплачене через Portmone замовлення.

Єдина інтеграція платіжної системи та онлайн-каси від Checkbox буде корисною для інтернет-магазину, кур’єрської служби та медичного центру. Підійде вона також фрілансерам і готельно-ресторанному бізнесу.

Як підключити та скільки коштує приймання платежів з ПРРО

Бізнесам, що користуються Checkbox і приймають оплати через Portmone, достатньо налаштувати інтеграцію в розділі «ПРРО» B2B-кабінету платформи. Компаніям і підприємцям, які ще не підключили жоден із сервісів, потрібно зареєструватися на Portmone та обрати тарифний план, створити касу в Checkbox, налаштувати податкові ставки та авторизувати ПРРО для бізнесу в B2B-кабінеті.

Якщо бізнес уже користується іншим сервісом для фіскалізації оплат, він може звернутися до Portmone з запитом щодо можливості його інтеграції з B2B-кабінетом.

Підключення і користування функціями ПРРО від Portmone безоплатні. Абонплата за касу в Checkbox впродовж 30-денного тестового періоду не сплачується, надалі — становить 348 грн з ПДВ на місяць. Комісія за приймання онлайн-платежів розраховується окремо — вона залежить від вибраного тарифу та умов користування бізнес-акаунтом на Portmone.