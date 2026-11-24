З 28 листопада «Нафтогаз України» перестає приймати показники газових лічильників. Онлайн-форма на сайті постачальника та особистий кабінет my.gas.ua більше не працюватимуть для цього, тож уже в грудні передавати дані доведеться інакше. Розповідаємо, куди тепер звертатися і що робити тим, хто не має смартфона.

Чому змінюються правила

Річ у тім, що показники лічильника насправді обробляє не постачальник газу, а оператор газорозподільної мережі (ГРМ), тобто компанія, яка доставляє газ у ваш регіон і обслуговує побутові лічильники. Тепер цей процес приводять до логічного вигляду, і дані потрібно надсилати напряму оператору.

Терміни не змінилися. Як і раніше, показники передають щомісяця з 1 по 5 число включно. Перший період за новими правилами триватиме з 1 по 5 грудня.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Куди передавати показники з 1 грудня

Більшість українців обслуговує оператор «Газмережі», у якого 22 філії по всій країні. Його клієнти можуть подати показники кількома способами.

у мобільному застосунку «Куб» від Групи Нафтогаз;

в особистому кабінеті на сайті grmu.com.ua;

через чат-бот @mygrmu_bot у Viber або Telegram;

за безкоштовним номером контакт-центру 0 800 303 104, який працює в будні з 8:00 до 17:00, а у вихідні з 9:00 до 18:00.

Якщо ж ваш газ розподіляє інший оператор, наприклад «Київгаз», «Одесагаз», «Полтавагаз», «Херсонгаз» чи «Тернопільміськгаз», варто заздалегідь перевірити на його офіційному сайті, які канали він пропонує. У кожного є власні кабінети, чат-боти чи гарячі лінії, а «Куб» підтримує не всіх операторів. Назву свого оператора можна знайти в платіжці за розподіл газу.

А якщо немає смартфона

Після оголошення змін у соцмережах чимало людей поскаржилися, що літні українці та власники кнопкових телефонів не зможуть встановити «Куб». У Нафтогазі уточнили, що застосунок не є обов’язковим. Для тих, хто не користується інтернетом, найпростіший варіант — зателефонувати на гарячу лінію свого оператора ГРМ.

Водночас сам «Куб» за кілька днів став лідером завантажень і в Google Play, і в App Store. Окрім передачі показників, у ньому можна оплачувати рахунки за газ, а після останнього оновлення ще й за електроенергію. Застосунок важить близько 100 МБ, тож перед встановленням варто перевірити, чи вистачає місця в пам’яті телефона.

Важливо не пропускати терміни. Якщо показники не надійдуть до 5 числа, обсяг спожитого газу нарахують за плановим місячним обсягом, і в платіжці може з’явитися зайва сума. Навіть якщо ви поїхали чи не користуєтеся газом, варто щомісяця передавати попередні цифри.