Автомобілі Tesla назвали небезпечними для дітей

Активісти проекту Dawn звинуватили Tesla у тому, що її електромобілі можуть бути небезпечними для дітей. Про це повідомляє видання The Guardian.





Представники проекту заявили, що система просунутої допомоги водіям Tesla може нести потенційно смертельну загрозу для дітей-пішоходів. Згідно з власним розслідуванням ентузіастів, обладнані автопілотом електрокари Tesla дуже погано розпізнають дітей на дорогах.

Представники Dawn провели кілька тестів і з’ясували, що система автопілотування не змогла виявити на дорозі манекен, що зображує дитину, заввишки до одного метра. У всіх випадках машина з автопілотом Full Self-Driving (FSD) не помітила перешкоду на швидкості до 40 кілометрів на годину та збила манекен. На автомобілі, що тестується, була встановлена ​​остання бета-версія FSD, що вийшла в червні. Засновник проекту Dawn Ден О’Дауд назвав результати тестів глибоко тривожними.

“Більше ста тисяч водіїв Tesla вже використовують режим повного автономного водіння на дорогах загального користування, наражаючи дітей на великий ризик по всій країні”, – підкреслив О’Дауд.