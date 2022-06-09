Курс валют по отношению к гривне на 10 июня, пятницу

В пятницу, 10 июня, в Украине немного подешевеет европейская валюта. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 31 гривны и 39 копеек. Это на две копейки меньше, чем в четверг.





Подешевели и польский злотый и румынский лей. За польскую валюту 10 июня будут просить 6 гривен и 83 копейки, а за румынскую – 6 гривен и 34 копейки.

Доллар США продолжает висеть на отметке 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 10 июня 2022