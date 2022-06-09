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Курс валют по отношению к гривне на 10 июня, пятницу
В пятницу, 10 июня, в Украине немного подешевеет европейская валюта. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 31 гривны и 39 копеек. Это на две копейки меньше, чем в четверг.
Подешевели и польский злотый и румынский лей. За польскую валюту 10 июня будут просить 6 гривен и 83 копейки, а за румынскую – 6 гривен и 34 копейки.
Доллар США продолжает висеть на отметке 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 10 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|20,9919
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|16,045
|410
|KRW
|100
|Она
|2,3273
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7275
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,2201
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|31,3934
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,564
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,1877
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,8369
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7625
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|23,2838
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,1743
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4947
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5363
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,7679
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,8592
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|3,0884
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,9139
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|5,0479
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,3486
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|2,0083
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,2686
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|39,3981
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,7077
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,698
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,9275
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|36,6915
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2713
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,9887
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|29,9298
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3833