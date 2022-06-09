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Курс валют по отношению к гривне на 10 июня, пятницу

09.06.2022
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В пятницу, 10 июня, в Украине немного подешевеет европейская валюта. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 31 гривны и 39 копеек. Это на две копейки меньше, чем в четверг.

Подешевели и польский злотый и румынский лей. За польскую валюту 10 июня будут просить 6 гривен и 83 копейки, а за румынскую – 6 гривен и 34 копейки.

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Доллар США продолжает висеть на отметке 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 10 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 20,9919
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2524
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 16,045
KRW 100 Она 2,3273
HKD 1 Гонконгский доллар 3,7275
DKK 1 Датская крона 4,2201
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 31,3934
EGP 1 Египетский фунт 1,564
JPY 10 Йена 2,1877
PLN 1 Злотый 6,8369
INR 10 Индийская рупия 3,7625
CAD 1 Канадский доллар 23,2838
HRK 1 Куно 4,1743
MXN 1 Мексиканское песо 1,4947
MDL 1 Молдавский лей 1,5363
ILS 1 Новый израильский шекель 8,7679
NZD 1 Новозеландский доллар 18,8592
NOK 1 Норвежская крона 3,0884
ZAR 1 Ренд 1,9139
RUB 10 Российский рубль 5,0479
RON 1 Румынский лей 6,3486
IDR 1000 Рупия 2,0083
SGD 1 Сингапурский доллар 21,2686
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 39,3981
KZT 100 Теньге 6,7077
TRY 1 Турецкая лира 1,698
HUF 100 Форинт 7,9275
GBP 1 Фунт стерлингов 36,6915
CZK 1 Чешская крона 1,2713
SEK 1 Шведская крона 2,9887
CHF 1 Швейцарский франк 29,9298
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3833

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09.06.2022
1 хвилина на прочитання
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