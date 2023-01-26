Українці почнуть отримувати повістки через Viber: коли чекати перших «листів щастя»

Незабаром українці почнуть отримувати повідомлення від органів правосуддя через месенджери. Такий порядок відправки повісток, сповіщень та викликів до суду днями ухвалила Державна судова адміністрація України. Відповідний наказ затвердили в понеділок 23 січня, тож незабаром громадяни отримають перші «листи щастя» у Viber .

Про оновлення системи сповіщення українців щодо пов’язаних з ними судових проваджень розповів очільник ДСА Сергій Чернуцький. Він зазначив, що перші повістки до суду у месенджери українці почнуть отримувати вже за кілька тижнів. Проте такий спосіб оповіщення будуть використовувати лише якщо номер громадянина прив’язаний до певного акаунту в месенджері. Всім іншим повідомлення від суду й надалі будуть приходити у вигляді СМС.

Наразі саме добігає кінця процес розробки відповідного сервісу автоматичної розсилки повісток через месенджер Viber. Виконання цього важливого завдання за дорученням ДСА взяло на себе державне підприємство «Інформаційні судові системи». У Державній судовій адміністрації України вже навіть оприлюднили орієнтовну дату запуску нової системи. Перші повістки у Viber українцям почнуть надсилати з 10 лютого.

Запровадження нової системи відправки судових сповіщень допоможе судам зекономити значну частину свого бюджету. Адже відправка повідомлення за допомогою месенджера майже утричі дешевша за відправку СМС. Тож розсилка повісток у Viber зменшить цю статтю витрат українських органів судочинства більш ніж на 6 млн грн за рік.

Голова ДСА підкреслив, що відправка повісток через месенджери відповідає нормам процесуального законодавства і є цілком законним способом оповіщення учасників судового процесу. Тож отримані у Viber повістки громадянам ні в якому разі не варто ігнорувати. До того ж такі повідомлення будуть строго відслідковуватися, а дані про їх надсилання та доставку зберігатимуться у автоматизованій системі судового документообігу.