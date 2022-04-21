Гороскоп на сьогодні, 21 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 21 квітня, спадаючий Місяць перейшов в сузір’я Козерога. Він благоволить рішучим і сміливим діям. Це найкращий період для того, щоб відкинути сумніви і розпочати втілення найсміливіших планів. Якщо ви засмучені, зберіться з силами – рішення є, залишилося тільки його знайти.





♈ Овен

У всіх нас були злети та падіння, ми всі так чи інакше переживали розлучення та гіркоту втрати. Але не робіть поспішних висновків про свою долю і не озирайтесь на минуле. Вам слід бути відкритим. Пам’ятайте, щоранку перед вами чисте полотно і тільки ви вирішуєте, що з’явиться на ньому надвечір.

Космічна порада: живіть щодня, не зважаючи на минулі помилки.

♉ Телець

Якби ви могли перерахувати все, чого боїтеся, з чого б ви почали? Сьогодні відкиньте всі заборони і посидіть з сумнівами, що ниють, у голові. Запишіть їх на папері, а потім за допомогою полум’я свічки надішліть ці страхи в космос. Якщо ви віддаєте перевагу більш практичному підходу, запишіть історію походження побоювань і фобій. Це перший крок на шляху до лікування.

Космічна порада: віддайте свої страхи вогню!

♊ Близнюки

Довгоочікувана пропозиція може надійти найближчим часом, Близнюки. Більше того, вона вже могло опинитися в межах досяжності! Справа в тому, що певні можливості доступні лише протягом обмеженого часу. Зірки показують, що випав шанс виконати мрію. Плоди вашої праці зріли досить довго – настав сезон збирання врожаю.

Космічна порада: настав час збирати врожай, тримайте очі відкритими.

♋ Рак

Всі мають внутрішній компас, який допомагає нам зрозуміти, що ми робимо правильно, а що ні. Тому спостерігайте за тим, що ви відчуваєте, Раки. Приймайте сьогодні рішення, керуючись внутрішнім голосом та інтуїцією.

Космічна порада: ухваліть рішення, керуючись своєю інтуїцією.

♌ Лев

Ознака істинної мудрості – знати, коли потрібно звернутися по пораду до інших, а коли краще прислухатися до себе. Якщо ви покладаєтеся на одне або інше, рівновага порушується. Тепер вам потрібно зробити вибір. Зірки також закликають вас викреслити із життя те, що вам більше не потрібно. Тож ви зможете звільнити місце для нового.

Космічна порада: знайдіть баланс для того, щоб слухати інших і робити по-своєму.

♍ Діва

Подібно до того, як планети обертаються навколо Сонця, а Місяць проходить свої фази, ваше життя складається з циклів. Легко відчути, ніби ви застрягли в петлі, Діви. Однак сьогодні зірки нагадують вам, що ви вже не та людина, якою були раніше. Ви навчилися на власному досвіді. Хоча ситуація здається такою ж безвихідною, ви змінилися.

Космічна порада: безвихідних ситуацій немає, якщо шукати рішення.

♎ Терези

Всі люди іноді почуваються так, ніби застрягли у рутині. Тим не менш, ви в будь-який момент можете змінити напрямок руху або свій настрій. Почніть із малого: проживіть по-новому хоча б один день. Хто знає, раптом він змінить ваше життя. Пам’ятайте, що ви не мертвий лист, що гойдається на вітрі, Терези. Ви здібний капітан свого корабля.

Космічна порада: візьміть себе в руки і перестаньте зневірятися.

♏ Скорпіон

Сьогодні ви можете почуватися загнаними в кут, Скорпіони. У вас було щемливе передчуття цього, так що неприємності не зможуть застати вас зненацька. Пам’ятайте, що ви завжди можете змінити обставини. Зірки закликають вас відстоювати те, у що ви вірите. Будьте голосом справедливості – особливо якщо ви захищаєте когось. Ключ до змін – наполегливість.

Космічна порада: все вийде, якщо ви будете наполегливими.

♐ Стрілець

Іноді ми стаємо головними героями життя і вершимо свою долю, а іноді нам не залишається нічого іншого, крім спостерігати за подіями з боку і не мати змоги щось змінити. Нині саме такий період. Визнайте, що деякі обставини сильніші за вас, і перестаньте з ними боротися. Подивіться, що з цього вийде. Ви з усім впораєтеся, якщо трохи зміните тактику, Стрільці.

Космічна порада: перестаньте боротися з обставинами, які сильніші за вас.

♑ Козеріг

Пірнути у вир із головою, зірватися з місця в кар’єр, зробити стрибок віри – все це зірки закликають зробити вас, Козероги. Більше відповідного часу для рішучих дій може і не настати. Тому беріть свій блискучий бізнес-план, сюжет найкращого роману або яскравої вечірки та приступайте до реалізації. Сьогодні зірки закликають вас роздмухати полум’я, яке змінить життя на краще.

Космічна рада: настав час довіритися своєму новому проекту.

♒ Водолій

Відкинути надмірну обережність – найкращий спосіб досягти успіху, Водолії. Навряд чи настане момент, коли ви зрозумієте, що занадто довго розмірковували про плюси і мінуси, розвіяли всі сумніви та сповнені впевненості у своєму рішенні. Просто почніть діяти – зайві думки підуть у процесі. Що стане нагородою? Все, що ви уявляєте, коли мрієте про щастя.

Космічна порада: досить сумніватися, почніть діяти.

♊ Риби

Звідки ви черпаєте відчуття стабільності, Риби? Яким є справжнє значення будинку для вас? Це сукупність кімнат, конкретна людина чи ваш улюблений куточок для читання? Чи це тиша, коли ви залишаєтеся наодинці із собою? Якою б не була відповідь на ці питання, вам потрібно зробити те, що змусить вас відчути себе у безпеці та комфорті. Відновіть сили.

Космічна порада: сьогодні спонукайте наодинці із собою.