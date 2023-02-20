Українцям вирішили збільшити податки та запровадити перевірки

В Україні збираються скасувати спрощену систему оподаткування ФОПів та відновити проведення планових документальних перевірок. Відповідний законопроект днями запропонували Раді члени комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Про це повідомив голова згаданого комітету Данило Гетманцев.

Нардеп зазначив, що законопроект №8401 передбачає внесення цілої низки змін до Податкового кодексу України та інших законів, які стосуються оподаткування українців у військовий час. Пропозицію прийняти цей документ за основу підтримали 19 з 20-ти членів податкового комітету. Наразі законопроект готують до розгляду у Верховній Раді.

Автори законопроекту №8401 пропонують до 1 липня 2023 року внести наступні зміни у систему оподаткування:

припинити застосування спрощеної системи для ФОПів у вигляді сплати єдиного податку в розмірі 2%;

зобов’язати ФОПів I та II груп сплачувати єдиний податок, як це було до війни;

відновити обов’язковість дотримання строків надання податкової звітності, отримання податкової інформації, проведення перевірок тощо;

скасувати пом’якшення стосовно податкових порушень, зокрема повернення штрафів за порушення вимог податкового законодавства.

Проект закону також передбачає скасування усіх штрафних санкцій стосовно платника податків у момент внесення ним основного платежу, нарахованого під-час документальних перевірок, які будуть відновлені з 1 липня. Але це правило стосується лише тих осіб, що оплатять суму податкового зобов’язання протягом 30 днів з моменту отримання сповіщення від податкової. При цьому призначена сума зобов’язання не може бути оскаржена.

Ще однією пропозицією, що міститься з законі, є урегулювання питання з подвійним оподаткуванням. Така проблема виникла у зв’язку з оподаткуванням доходів від так званих «перехідних» операцій, яке почалося в період дії спрощеної системи для ФОПів.

Як зазначив Гетманцев, законопроект розроблявся з метою виконання Україною умов меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику, прийнятого 8 грудня 2022 року. Його планують розглянути в Раді вже протягом поточного тижня.