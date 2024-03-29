По старому вже не буде: з понеділка, 1 квітня, на українців чекає ряд змін

З 1 квітня на українців очікує низка помітних змін: підвищення пенсій, збільшення мінімальної зарплати, підвищення податків для бізнесу та інші зміни. Докладніше про ці зміни читайте у статті нижче.

Пенсії

З 1 квітня деякі українські пенсіонери, зокрема ті, хто вийшов на пенсію, але продовжує працювати, отримають підвищені пенсійні виплати. Перерахунки буде проведено найближчим часом, причому розмір надбавки варіюватиметься залежно від конкретної людини.

Деякі пенсіонери отримають додатково 300 гривень, тоді як в інших надбавка може перевищити 500 гривень. Зокрема, пенсіонери, які, як і раніше, офіційно працевлаштовані й отримують значну заробітну плату, отримають мінімальну надбавку в 500 гривень.

Важливо зазначити, що понад 2,7 мільйона пенсіонерів в Україні продовжують працювати. Перерахунок пенсій проводиться раз на два роки, завжди у квітні.

Крім того, підвищення пенсій очікує на українців у віці 65 років і старше, які досягли необхідного стажу – 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Мінімальна заробітна плата

Згідно зі статтею 8 Закону про державний бюджет України на 2024 рік, мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року збільшиться до 8 000 гривень на місяць і 48 гривень на годину.

Підвищення мінімальної заробітної плати тягне за собою необхідність перерахунку тарифних ставок і окладів для підприємств, які засновують свою оплату праці на мінімальній заробітній платі.

Прожитковий мінімум до кінця року залишиться незмінним і буде встановлений у таких розмірах:

2 563 грн. для дітей до 6 років

3 196 гривень для дітей віком від 6 до 18 років

3 028 грн. для осіб працездатного віку

2 361 грн. для осіб неробочого віку.

Середній прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 2 920 гривень.

Податки для бізнесу

Роботодавці та індивідуальні підприємці з 1 квітня мають відраховувати мінімальний єдиний соціальний податок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати.

У 2024 році заплановано два підвищення мінімальної заробітної плати:

7 100 грн. з 1 січня

8 000 грн. з 1 квітня.



Відповідно, зміниться і мінімальний обов’язковий єдиний соціальний податок – з 1 562 гривень (з 1 січня) до 1 760 гривень (з 1 квітня).

Крім того, новий розмір мінімальної заробітної плати не вплине на граничний розмір єдиного податку (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп, а також на верхню межу доходу для тих, хто перебуває на спрощеному режимі оподаткування, оскільки для цих розрахунків враховується мінімальна заробітна плата станом на 1 січня.

Тарифи

У квітні в Києві та інших містах України також підвищаться тарифи на холодне водопостачання. За пропозицією Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг, тарифи на воду підвищуватимуть у два етапи: з 1 квітня і з 1 липня.

У столиці цієї весни очікується підвищення на 34 %, водночас тарифи на водопостачання та водовідведення можуть зрости з нинішніх 30,384 грн. за кубометр (з ПДВ) до 40,776 грн. за кубометр (з ПДВ).

Аналогічно, жителі Дніпра платитимуть 37,61 грн. за кубометр (з ПДВ), а у Вінниці пропонований тариф із квітня становитиме 35 грн. за кубометр (з ПДВ).

Остаточне рішення про підвищення тарифів на воду ще не ухвалено і, як очікується, буде обговорюватися найближчим часом.

Також очікується підвищення тарифів на воду для таких споживачів: