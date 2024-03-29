Головні міфи про смарт-годинники, які відлякують українців

Розумний годинник – наручний гаджет, який з’явився кілька років тому і щільно увійшов у наше життя. Але багато українців ставиться скептично до такого аксесуара, мовляв, усе це іграшки і не більше того. Частково частка правди тут є, але технології змінюються так швидко, що “іграшки” перетворюються на незамінних помічників. GSMinfo зібрав 5 мінусів-міфів про смарт-годинники, Ви не забувайте писати вашу думку в коментарях.

Розумні годинники швидко розряджаються

Так, перші покоління розумних годинників не мали ємних акумуляторів і низького енергоспоживання. Такий гаджет потрібно було часто заряджати. Але зараз часи змінилися – є моделі, які в активному режимі (з постійною роботою всіх функцій і Always On Display) можуть працювати до 1-2 тижнів, а в режимі очікування – до 1 місяця. Технології тут не стоять на місці – та й годинник сам підкаже, коли потрібно його зарядити.

Функції здоров’я некоректно відстежуються

Хороший розумний годинник може дуже багато чого: вимірювати пульс, тиск, насичення крові киснем, оцінювати рівень стресу, рахувати кроки і стежити за фізичними вправами. Так, перші моделі розумних годинників не зовсім коректно слідкували за здоров’ям і часто показували помилки, але сучасний девайс здатний видавати більшу точність у подібних вимірах.

Погана кастомізація

Деякі користувачі вважають, що якщо вже розумний годинник є невеликим комп’ютером, то його можна налаштувати під себе хоч як. Перші моделі не мали тонкої кастомізації і налаштувань – кілька нудних циферблатів і попередньо встановлених додатків. Але сучасний гаджет може бути тонко налаштований під себе. Вийшли тисячі спеціальних додатків практично під будь-яку модель такого наручного девайса.

Розумний годинник марний без смартфона

Так, повнішу картину, наприклад, про стан здоров’я краще дивитися через додаток на смартфоні. Але сучасні розумні годинники можуть практично всі дані відображати на дисплеї. Є також моделі з SIM-картою або eSIM – за допомогою такого аксесуару можна навіть розмовляти, не носячи з собою смартфон. Усе залежить від ціни та функціоналу такого гаджета.

Розумний годинник крихкий і боїться води

Деякі користувачі вважають, що “іграшка” дорога і вразлива. Сміливо можемо сказати, що такий гаджет набагато міцніший, ніж смартфон.

Переважна більшість моделей смарт-годинників мають високий рівень пило- та вологозахисту, а в деяких моделях можна навіть пірнати на 50 метрів і більше. Це потрібно для того, щоб девайс міг аналізувати фізичну активність не тільки на суші, а й у воді. Також у більшості такого роду девайсів дуже міцне скло, яке навіть за бажання складно розбити.

P. S. Також не варто плутати розумні годинники і розумні браслети – робота останніх практично завжди йде через смартфон.