Характер та посмішка: Українцям назвали 5 способів вийти вдало на фото

Якщо думка про фотосесію викликає не передчуття, а лише сором’язливість і сильне почуття невпевненості, то є кілька лайфхаків, які допоможуть мати гарний вигляд на фотографіях. Завдяки їм на знімках вдало виходять навіть знаменитості.

Професійний фотограф Ден Кучерюк в розмові з GSMinfo розповів про п’ять рис, які є у фотогенічних людей. Насамперед, прикрасити будь-який знімок може щира посмішка. Важливо не те, як яскраво і широко ви посміхнетеся – набагато більший вплив матиме природність емоції.

По-друге, добре вийти на фото допоможе постава. Вона впливає на положення тіла, пластику – так людина одразу має більш привабливий і позитивний вигляд.

По-третє, на думку експерта, камера любить тих, чия впевненість у собі привертає до себе увагу та викликає прихильність до себе. Для цього важливо знати свій характер, щоб зуміти вигідно його проявити в позах, жестах, міміці. Усе це допоможе зробити фотографію справді гарною.

По-четверте, для вдалого знімка важливо не тільки виробити в собі певні навички, а й залишатися при цьому природним. Награність може тільки зіпсувати кадр, тому краще не допускати надмірно неприродних поз і посмішок.

По-п’яте, навіть найкрасивіша посмішка та ідеальна постава меркнутимуть, якщо на людині недоречний образ. З чого випливає, що для гарної фотографії також важливим є і почуття стилю. Хороший смак прикрасить будь-кого на знімку.