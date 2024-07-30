iPhone SE 4 використовуватиме OLED-екран від iPhone 13

The Elec повідомляє, що для iPhone SE 4 екрани поставлятимуться відразу двома компаніями: китайською BOE (основний постачальник) і корейською LG Display (другорядний постачальник).

Нове покоління SE в усьому буде кращим за попередників. Однак Apple намагатиметься максимально заощадити при його виробництві, щоб знизити собівартість. Здешевлення торкнеться і OLED-екрану. Повідомляється, що компанія збирається використовувати в новому смартфоні застарілі панелі, які ставилися в iPhone 13. При цьому Apple планує знизити характеристики матриці, щоб закупівельна ціна дисплеїв стала ще нижчою.

Раніше з’явилася інформація, що iPhone SE 4 отримає свіжий процесор Apple A18 і одну задню камеру. Вартість смартфона очікується на рівні 499 доларів. Це буде найдоступніший новий iPhone. Щоправда цього року, найімовірніше, його не випустять, що дасть шанс серії iPhone 16 заробити побільше грошей.