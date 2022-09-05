Планшет OUKITEL RT2 із найбільшим у світі акумулятором надійде у продаж у вересні

Більшість міцних планшетів, представлених на ринку, призначені для використання на виробництві, складах, у польових умовах тощо. Прагнучи запропонувати міцний планшет як для промислового, так і побутового використання, компанія OUKITEL, що має багатий досвід виробництва міцних електричних пристроїв, сьогодні представляє новітній планшет RT2 з міцністю, що відповідає військовим стандартам.





Це вдосконалена версія планшета першого покоління OUKITEL RT1, який оснащений найбільшою батареєю ємністю 20000 мАг, 10,1-дюймовим дисплеєм з ефектом занурення, міцністю військового стандарту та іншими вражаючими характеристиками. Він здатний витримувати жорсткі умови експлуатації, і ви завжди зможете насолоджуватися безперебійною роботою будь-де.

Потужний планшет із найбільшим акумулятором

Після успіху в області міцних смартфонів, коли компанія OUKITEL випустила телефон WP19 з найбільшим акумулятором у світі, тепер OUKITEL виводить планшети на новий рівень потужності. Цей новітній планшет OUKITEL RT2 оснащений акумулятором ємністю 20 000 мАг, найбільшим у світі в категорії планшетів, що більш ніж удвічі перевищує середні показники (4000 мАч-6000 мАг) на ринку. Це дуже зручно, якщо ви забули його зарядити або не маєте доступу до електрики на вулиці. Цей гігант енергії здатний витримати 4-5 днів роботи без перерви. Функція швидкого перезаряджання 33 Вт дозволяє за 4 години зарядити його до 100%. Більше того, він також є резервним джерелом живлення у будь-якій надзвичайній ситуації, оскільки підтримує зворотну зарядку.

Великий дисплей та міцність військового класу

Планшет RT2 має 10,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1200×1920, який виготовлений із надміцного скла. Цей екран, що добре читається при сонячному світлі, має яскравість 350 ніт, і ви зможете легко переглядати весь вміст навіть під час роботи чи подорожей на свіжому повітрі. RT2 можна використовувати у суворих умовах. Цей міцний планшет із захистом військового класу відповідає стандартам MIL-STD-810H, IP68 та IP69K щодо стійкості до падінь, води та пилу. Компанія OUKITEL підтвердила, що цей міцний планшет буде доступний на AliExpress у середині вересня. Крім того, міцний планшет RT2 буде мати ще більш надійні характеристики. Докладнішу інформацію можна отримати на офіційному сайті OUKITEL.