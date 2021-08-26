Лікарі повідали про те, що тяга до солодкого може свідчити про серйозні хвороби

На солоденьке час від часу всіх тягне, проте якщо ви не в змозі стримувати своє бажання, тоді можливо в організмі трапився якийсь збій. Дієтологи розповіли, на які захворювання це може вказувати.





Стрес

За словами фахівців, під час стресу наш організм витрачає в 2 рази більше енергії. Заїдати проблеми “смачненьким” у багатьох увійшло в звичку, але настрій від цього поліпшується лише на короткий час, а при регулярному вживанні цукру – проблеми зі здоров’ям неминучі. У таких ситуаціях, краще знайти інші способи для розслаблення.

Остеохондроз завчасно

Втрачати контроль при вигляді чергового “відерця” з шоколадно-фісташкові морозивом можна не тільки через втому або злого начальника. Таким хитромудрим чином ваш організм може повідомляти вам про більш серйозні проблеми зі здоров’ям. Сильна тяга до солодкого може свідчити про прогресуючий остеохондроз, коли артерії, що доставляють кров до клітин мозку, перебувають у скрутному становищі і мозок не отримує достатньої кількості глюкози.

Проблеми зі шлунком

Бажання з’їсти тістечко або шоколадку також може вказувати на проблеми з шлунково-кишковим трактом, зокрема, коли у людини підвищена кислотність, дисбактеріоз або порушений процес засвоєння амінокислот і мінералів.