Xiaomi Redmi 14C показали на офіційних рендерах до презентації

Компанія Xiaomi тільки готується до запуску нової серії смартфонів Redmi 14, а в мережі вже з’явилися офіційні рендери найдоступнішої моделі Redmi 14C.

Судячи із зображень, девайс отримає дуже незвичайний для бюджетників блок камер круглої форми. У ньому встановлена основна камера на 50 Мп, датчик глибини, світлодіодний спалах і декоративна заглушка. При цьому Redmi 14C отримає кілька градієнтних забарвлень корпусу і версію з екошкіри.

За словами інсайдерів, новинка буде оснащена 6,88-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 90 Гц, чіпом MediaTek Helio G91 Ultra, 4/8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, смартфон отримає акумулятор ємністю 5160 мАг із зарядкою на 18 Вт.

Офіційний реліз Redmi 14C відбудеться вже 31 серпня.