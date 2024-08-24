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Xiaomi Redmi 14C показали на офіційних рендерах до презентації

Схоже, на нас чекає масштабне переосмислення дизайну бюджетних смартфонів.

GSMinfo24.08.2024
Xiaomi Redmi 14C

Компанія Xiaomi тільки готується до запуску нової серії смартфонів Redmi 14, а в мережі вже з’явилися офіційні рендери найдоступнішої моделі Redmi 14C.

Судячи із зображень, девайс отримає дуже незвичайний для бюджетників блок камер круглої форми. У ньому встановлена основна камера на 50 Мп, датчик глибини, світлодіодний спалах і декоративна заглушка. При цьому Redmi 14C отримає кілька градієнтних забарвлень корпусу і версію з екошкіри.

За словами інсайдерів, новинка буде оснащена 6,88-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 90 Гц, чіпом MediaTek Helio G91 Ultra, 4/8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, смартфон отримає акумулятор ємністю 5160 мАг із зарядкою на 18 Вт.

Офіційний реліз Redmi 14C відбудеться вже 31 серпня.

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GSMinfo24.08.2024
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