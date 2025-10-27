iPhone 18 отримають 12 Гб оперативної пам’яті

За даними корейського видання The Bell, Apple планує збільшити обсяг ОЗУ в базовому iPhone 18 до 12 ГБ — це на 50% більше, ніж у нинішнього iPhone 17 з 8 ГБ.

Повідомляється, що Apple вже уклала угоду з Samsung на поставку модулів LPDDR5X у версіях на 12 і 16 ГБ пам’яті.

Очікується, що iPhone 18 і iPhone 18e вийдуть на початку 2027 року, а iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone Fold дебютують раніше — восени 2026-го.

Також відомо про те, що Apple скоро представить одразу два гнучкі iPhone та iPad, а також додасть більше реклами на свої пристрої вже наступного року.