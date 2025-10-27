OnePlus Ace 6 представлено офіційно

Разом з основним флагманом OnePlus 15 був представлений ще один смартфон — OnePlus Ace 6. Модель орієнтована на любителів пограти, яким потрібен потужний і в той же час автономний пристрій з хорошим екраном.

Апарат оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і адаптивною частотою оновлення до 165 Гц: доступне перемикання між 60, 90, 120, 144 і 165 Гц.

В основі пристрою лежить флагманський чіп минулого покоління Snapdragon 8 Elite. Він працює в парі з оперативною пам’яттю LPDDR5X і швидким сховищем UFS 4.1. За стабільну частоту кадрів в іграх відповідає фірмовий движок Wind Chip Gaming Core. Також виробник обіцяє зменшене нагрівання і підвищену чуйність інтерфейсу.

Усередині тонкого корпусу встановили акумулятор ємністю 7800 мАг з підтримкою швидкої зарядки SuperVOOC потужністю 120 Вт. За запевненнями виробника, смартфона вистачає до 10 годин ігор на максимальній частоті кадрів, а зарядка до 50% займає всього 16 хвилин.

Смартфон успадкував багато флагманських функцій: захист від вологи IP69K, ультразвуковий сканер відбитків, підтримку управління під час дощу, потужний лінійний вібромотор, NFC, ІЧ-порт і стереодинаміки. Компромісом стали камери: основна на 50 Мп, ультраширококутна на 8 Мп і фронтальна з роздільною здатністю 16 Мп.

OnePlus Ace 6 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї за ціною від 2599 юанів (~$365). Пізніше модель вийде на міжнародний ринок під назвою OnePlus 15R.