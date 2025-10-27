Наступного року на iPhone побільшає реклами

Журналіст Bloomberg Марк Гурман з посиланням на джерела в галузі заявив, що Apple може додати більше реклами в прошивку iOS. Заодно він назвав очікуваний термін запуску «нововведення» і розкрив приблизний формат показу комерційних оголошень.

За словами аналітика, компанія розглядає можливість додавання реклами в Apple Maps до початку 2026 року. Передбачається, що партнери Apple будуть платити за те, щоб стати помітнішими в пошуку по картах. Ймовірно, це буде дуже схоже на схему просування в App Store з таргетингом за ключовими словами.

Згідно з джерелом, Apple задіє ШІ для підвищення релевантності та корисності пошукової видачі. При цьому журналіст вважає, що компанія може зіткнутися з невдоволенням власників смартфонів — в мережі вже зустрічаються негативні відгуки про перетворення iPhone на «великий рекламний щит», що просуває сервіси компанії.

Попередній термін запуску реклами — 2026 рік, тому Apple може інтегрувати її в iOS 26.4 або iOS 26.5. Сама компанія інсайдерську публікацію не прокоментувала.

