Вибір є: 9 операційних систем, здатних замінити Windows

Windows залишається однією з наймасовіших ОС у світі, але в останні роки інтерес до її альтернатив помітно зріс. Причини різні – від агресивних нововведень Microsoft до прагнення конфіденційності та кастомізації. Нижче добірка з десяти альтернативних операційних систем, вартих уваги як новачків, так і досвідчених користувачів.

Ubuntu (розробник: Canonical)

Ubuntu залишається одним з найбільш впізнаваних дистрибутивів Linux. Завдяки регулярним оновленням, широкій базі підтримуваних додатків і простому процесу встановлення, він відмінно підійде як для домашнього використання, так і для офісної роботи. Єдиним нюансом для новачків може стати специфічне середовище GNOME і велика кількість попередньо встановленого ПЗ, яке не завжди потрібне.

Pop!_OS (розробник: System76)

Створена на базі Ubuntu, Pop!_OS відрізняється переробленим інтерфейсом COSMIC — покращеною версією GNOME. Вона позбавлена нав’язливої телеметрії та зайвого ПЗ, що робить систему чистішою та швидшою. Особливо хороша для користувачів, які тільки починають занурюватися у світ Linux: все працює «з коробки», а налаштування просте та інтуїтивне.

KDE Neon (розробник: KDE Community)

Якщо вам подобається філософія Ubuntu, але ви не готові миритися із зайвими програмами та змінами інтерфейсу, то KDE Neon — чудовий варіант. Система заснована на стабільній базі Ubuntu, але з мінімалізмом і гнучкістю KDE Plasma, яка візуально і логічно нагадує Windows. Перехід з Windows — максимально м’який.

Linux Mint (розробник: Linux Mint Team)

Один з найбільш дружніх дистрибутивів для новачків, Mint заснований на Ubuntu і Debian. Інтерфейс Cinnamon нагадує Windows XP/7, що спрощує адаптацію. Приємний бонус — зручні засоби для встановлення драйверів і оновлень. Це стабільна, проста у використанні ОС з гідним функціоналом для повсякденної роботи.

MX Linux (розробник: MX Dev Team)

Якщо ваш комп’ютер старенький або має обмежені ресурси, MX Linux може стати порятунком. Система використовує легкі середовища, такі як Xfce і Fluxbox, що дозволяє досягти відмінної продуктивності навіть при обсязі ОЗУ менше 1 ГБ. MX Linux — універсальний інструмент як для відновлення старих машин, так і для комфортної роботи на сучасних пристроях.

Elementary OS (розробник: Даніель Форе і команда)

Цей дистрибутив часто називають «macOS для Linux». Інтерфейс системи гранично чистий і естетично вивірений. Elementary OS відмінно підійде тим, хто цінує візуальну гармонію і мінімалізм. Правда варто враховувати, що оновлення виходять не так часто, а стабільність може кульгати. Але за дизайн можна пробачити багато чого.

Manjaro Linux (розробник: Manjaro GmbH & Co. KG)

Ідеальний варіант для тих, хто хоче вийти за межі Ubuntu, але не готовий до складнощів Arch Linux. Manjaro пропонує свіжі версії програм і драйверів, стабільну роботу, а також дружній інтерфейс. Особливо рекомендована геймерам — система оптимізована для ігор і регулярно оновлюється.

Fedora (розробник: Red Hat/Fedora Engineering)

Fedora — вибір багатьох IT-професіоналів і системних адміністраторів. Вона пропонує високий рівень безпеки, актуальні пакети і суворий контроль над системою. Хоча спочатку націлена на розробників, Fedora підходить і звичайним користувачам, особливо тим, хто хоче стабільну, але сучасну платформу. Відмінний вибір для освоєння RPM-базованих систем.

Garuda Linux (розробник: Шрінівас Кумбхар і SGS)

Цей дистрибутив — втілення ідеї «красиво і потужно». Створений на базі Arch Linux, але позбавлений складнощів установки і налаштування. Garuda орієнтований на геймерів і просунутих користувачів, пропонує ефектний зовнішній вигляд, попередньо встановлені оптимізації і зручний графічний інтерфейс. Якщо ви хочете максимум від Linux з мінімальними клопотами — вам сюди.

Якщо ви втомилися від рішень Microsoft або просто хочете спробувати щось нове — ці альтернативи відкривають шлях до свободи, контролю і більш усвідомленого використання свого комп’ютера. Кожна система зі списку має свої сильні сторони — залишається лише вибрати ту, що підійде саме вам.