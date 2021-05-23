Складено ТОП-3 кращих телефонів для літніх людей

Кнопкові телефони часто купують літнім родичам. Воно і зрозуміло – такі телефони куди простіше освоїти, та й за рахунок гучного звуку і великих кнопок вони краще підходять представникам старшого покоління. Якщо ви як раз думаєте над тим, який подібний апарат купити бабусі чи дідусю – читайте матеріал до кінця. У ньому зібрані топ 3 кнопкових телефони для людей похилого віку.





№3 – Texet TM 212

Texet TM-212 – один з кращих доступних телефонів. На відміну від колег по цеху динамік у нього розташований спереду, а не на тильній стороні, а тому під час розмови з чутністю співрозмовника не буде ніяких проблем. Кнопки у моделі роздільні, досить великі, щоб їх було зручно натискати навіть користувачам з великими пальцями. Ємність акумулятора рекордів не б’є – 800 мАг, але 7 днів далеко від розетки девайсу прожити під силу. Також власники у відгуках відзначають приємний в повсякденному користуванні екран і надійний корпус.

№2 – Strike F10

Strike F10 крутий не тільки тим, що дозволить власнику випробувати почуття ностальгії за рахунок свого ретро-дизайну. Пристрій може одночасно працювати з трьома сімками, володіє величезними кнопками, ємним АКБ на 3600 мАг і гарантує гарну чутність в обидві сторони під час розмов. Через розміри тягати з собою в кишені таку махину проблематично, але ось для домашнього користування гаджет підходить на п’ять з плюсом.

№1 – Philips Xenium E580

Philips Xenium E580 – телефон від бренду, який не потребує представлення. Крім шикарної якості збірки і надійного корпусу модель може похвалитися гучним динаміком, якісним екраном і велетенським акумулятором ємністю 3100 мАг. Такої батареї вистачає на пару місяців автономної роботи. До того ж, телефон можна використовувати в якості повербанка для поповнення ресурсів іншого пристрою.

Що стосується інших козирів: кнопки зручні, шрифт нанесено якісно, ​​не стирається навіть через кілька років інтенсивної експлуатації. Корпус компактних розмірів, в свою чергу, легко поміщається навіть у нагрудну кишеню сорочки.

