Названо найпотужніші смартфони червня

Розробники популярного бенчмарка оновили список найпродуктивніших китайських Android-флагманів за підсумками минулого місяця. Лідером червневого рейтингу став Nubia Red Magic 10S Pro+ на базі процесора Snapdragon 8 Elite.

Як і минулого разу, чемпіоном став Nubia Red Magic 10S Pro+ з розігнаним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ ОЗУ і результатом 2 907 137 балів. На другому місці опинився vivo X200 Ultra зі звичайним Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ і 2 885 215 балами. Бронзовим призером став OPPO Find X8 Ultra з аналогічною апаратною платформою і результатом в 2 883 092 бали.

Четверте місце посів vivo X200s — перший смартфон рейтингу з комбінацією чіпа MediaTek Dimensity 9400+ і 16 ГБ ОЗУ, який набрав 2 874 982 бали, а п’ятірку лідерів замкнув iQOO Neo 10 Pro+ з Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ пам’яті і 2 868 057 балами.

На шостому місці опинився realme GT Pro (2 842 016), на сьомому — OnePlus Ace 5 Pro (2 726 504), а на восьмому — OnePlus 13 (2 713 111). Дев’яте і десяте місця посіли iQOO 13 (2 701 069) і Redmi K80 (2 662 420) відповідно.