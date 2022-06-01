Google Pixel 7 несподівано з’явився в продажу на eBay

Гаджети від Google часто стають об’єктами витоків, причому задовго до офіційної презентації. Одним з таких прикладів був годинник Pixel Watch, який випадково забули у ресторані. Тепер по мережі розлетілися живі фотографії прототипу Google Pixel 7. Джерелом знімків став каталог eBay, де апарат на деякий час з’явився у продажу. Звичайно, зараз оголошення вже вважається закритим, проте у вигляді збереженої сторінки його можна побачити.





Продавець в описі стверджує, що це справжнісінький прототип Google Pixel 7, на який встановлена ​​рання збірка Android 13. Опис і екран налаштувань апарата вказують на наявність 8/128 ГБ пам’яті, 6.4-дюймового екрану, 12-мегапіксельної камери, модуля NFC і процесора Google Tensor.

Цікаво, що на одному зі знімків видно, що фото зроблено на Pixel 7 Pro. Так що, можливо, варто чекати і на живі знімки прошки.