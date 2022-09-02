Опубліковано рейтинг найпотужніших смартфонів

Популярний мобільний бенчмарк AnTuTu опублікував щомісячне оновлення рейтингу смартфонів, з якого випливає, що найпотужнішим на сьогодні Android-девайсом є Nubia Red Magic 7S.





Nubia Red Magic 7S на базі процесора Snapdragon 8+ Gen1 та з набором оперативної та постійної пам’яті на 16 та 512 ГБ набрав у заліку 1 123 898 балів. На другому рядку з результатом 1105762 бали розташувався Asus ROG Phone 6 на базі того ж процесора і з тими ж обсягами пам’яті. На третьому місці знову Nubia Red Magic 7S, але вже у версії Pro. Смартфон із тими самими, як і в згаданих вище конкурентів характеристиками, набрав 1 097 708 балів.

У п’ятірці лідерів також опинилися iQOO 10 Pro зі Snapdragon 8+ Gen1 на 12 та 512 ГБ пам’яті та Lenovo Legion Y70 з тим же процесором та 12+256 ГБ пам’яті з результатами 1 093 988 та 1 090 208 балів відповідно.

Замкнули топ-10 моделі iQOO 10 (1 081 711 балів), OnePlus Ace Pro (1 072 462 бали), Moto X30 Pro (1 072 163 бали), Xiaomi 12S Pro (1 069 834 бали) та Xiao 066 792 бали).