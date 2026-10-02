Третя проблема за місяць: власники iPhone 18 Pro скаржаться на тріск і клацання в динаміку

Від презентації iPhone 18 Pro минуло менше місяця, а в нових флагманів уже набралося три проблеми. Перші покупці щойно отримали смартфони, і замість захоплення новинками обговорюють нові несправності.

Спочатку користувачі скаржилися на помилку, через яку телефон перезавантажувався після невдалої спроби авторизації через Face ID. Потім виявилася інша: після певної комбінації дій пристрій переставав реагувати на дотики. Обидві вади виправили екстреним оновленням iOS 27.0.1. Але тепер з’явилася третя, пов’язана зі звуком.

На Reddit і MacRumors дедалі більше гілок від власників нових смартфонів, у яких із динаміка лунають сторонні звуки. Скарги стосуються обох топових моделей: і iPhone 18 Pro, і більшого iPhone 18 Pro Max. Люди описують шум по-різному. Хтось чує тихе цикання, хтось різкий тріск або глухе «пикання», а дехто випадкове клацання, схоже на мініатюрне коротке замикання всередині корпусу. Єдиного звуку немає, і це ускладнює діагностику.

За словами користувачів, проблема майже завжди пов’язана з верхнім динаміком, тобто розмовним, що розташований над екраном. Нижній мультимедійний динамік здебільшого працює без нарікань.

Закономірності, коли саме з’являється шум, теж немає. Дехто чує тихий тріск практично безперервно з моменту розблокування екрана. Інші помічають його лише в окремих ситуаціях: під час перегляду сайтів, запуску певних застосунків, надходження сповіщень, виклику екранної клавіатури або звичайних голосових дзвінків через мобільну мережу. Серед найдивніших тригерів згадують швидке пересування повзунка яскравості та вмикання чи вимикання режиму «У літаку».

Оновлення не допомогло, а заміна не гарантує результату

Коли вийшов iOS 27.0.1, багато хто сподівався, що разом з іншими помилками зникне й ця. Але в офіційному списку змін про ремонт аудіомодуля не було жодної згадки, а перші перевірки підтвердили найгірше: після встановлення оновлення тріск нікуди не подівся.

Тоді частина найрішучіших власників понесла телефони в офіційний магазин для гарантійної заміни. Саме тут і трапився головний сюрприз: деякі люди поверталися додому з новим iPhone 18 Pro, у якого з коробки була та сама проблема.

Через це незрозуміло, що саме відбувається. Поки невідомо, чи це прихована помилка в коді системи, наприклад неправильне керування напругою на аудіопідсилювачі, чи значно серйозніший заводський дефект самих динаміків. Якщо підтвердиться перший варіант, проблему вирішить наступне оновлення. Якщо ж йдеться про апаратну несправність, Apple може очікувати дорога й репутаційно непроста сервісна кампанія.

Поки що компанія мовчить і жодних офіційних заяв не робила. Власникам нових смартфонів залишається сподіватися, що це лише дрібна помилка розробників і її виправлять в iOS