91 година музики без підзарядки: Poco випустила бюджетник C95 Pro з акумулятором на 7500 мАч

Poco офіційно представила C95 Pro. Торік у вересні характеристики смартфона вже розкрив передчасний роздрібний лістинг, а тепер компанія підтвердила специфікації, дизайн і вартість. Головна ставка зроблена на автономність: смартфон має акумулятор на 7500 мАч із зарядкою 45 Вт.

За заявою Poco, батареї вистачає на 28 годин відео або 91 годину музики. Окрім швидкої зарядки, підтримується дротова зворотна зарядка 22,5 Вт, тож смартфон можна використати як павербанк для інших пристроїв.

Екран тут великий: 6,9 дюйма з роздільністю HD+ (1600 × 720 пікселів) і адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Піковий рівень яскравості в режимі HBM сягає 825 ніт, а частота опитування сенсора становить до 240 Гц. Скло захищене Gorilla Glass 7i, а дисплей має сертифікати TÜV Rheinland за низьким рівнем синього світла та відсутністю мерехтіння.

За продуктивність відповідає MediaTek Helio G91-Ultra у парі з пам’яттю до 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної. Ще 16 ГБ віртуальної ОЗП можна виділити з накопичувача за допомогою функції Memory Extension. З коробки смартфон працює на HyperOS 3 на базі Android 16.

Основна камера на 50 Мп, фронтальна на 8 Мп. Є режим одночасного запису з двох камер. Також смартфон отримав стереодинаміки, роз’єм 3,5 мм для навушників, Bluetooth 5.4, NFC та захист від пилу й бризок за стандартом IP64.

У Сінгапурі Poco C95 Pro вже продається в чорному, синьому та зеленому кольорах. Під час раннього розпродажу версія 6/128 ГБ коштує S$169, що за офіційним курсом НБУ на 1 жовтня (34,98 грн/S$) становить близько 5 910 грн. Модифікацію 8/256 ГБ пропонують за S$199, або приблизно 6 960 грн. Про вихід в інших країнах, зокрема в Україні, не повідомлялося.