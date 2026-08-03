Планшет-колонка: Motorola показала Moto Pad 70 Groove із дев’ятьма динаміками JBL

Motorola представила незвичний планшет Moto Pad 70 Groove, головна фішка якого — не екран і не процесор, а звук. Пристрій отримав аудіосистему JBL Pro сумарною потужністю 48 Вт із дев’яти випромінювачів: чотирьох твітерів, трьох вуферів і двох пасивних радіаторів. Фактично це гібрид планшета й портативної колонки.

Звук як головний аргумент

Дев’ять динаміків із підтримкою Dolby Atmos — набір, якого не мають навіть флагманські планшети вдвічі дорожчі. Передбачені окремі звукові режими для музики, кіно й динамічного контенту, а найцікавіше — режим Bluetooth-колонки: планшет може працювати просто як зовнішня акустика для смартфона чи ноутбука.

Другий нестандартний елемент — вбудована металева підставка з обертанням на 360° і чотирма положеннями: від «театрального» перегляду до підвішування. Через акустичний блок корпус вийшов нерівним — 6,8 мм у тонкій частині та 22,7 мм у місці динаміків, а важить пристрій 775 грамів.

Решта характеристик

Параметр Значення Екран 12,1″, LCD, 2560×1600, 120 Гц, 800 ніт Процесор MediaTek Dimensity 7400 Пам’ять 8 ГБ + 256 ГБ (microSD до 2 ТБ) Батарея 10 200 мА·год, зарядка 45 Вт Аудіо 9 динаміків JBL, 48 Вт, Dolby Atmos Система Android 16, оновлення до Android 18 Ціна в Індії 36 999 рупій (~$420)

Екран підтримує Dolby Vision і HDR10 та покриває 98% палітри DCI-P3 — разом зі звуком це формує чіткий профіль пристрою: мультимедійний комбайн для фільмів, музики й стрімінгу. Заявлена автономність — до 15 годин перегляду YouTube. Процесор середнього класу натякає, що на ігрові подвиги планшет не претендує.

Продажі стартують 7 серпня, але поки лише в Індії — за ціною 36 999 рупій, близько 420 доларів. Про глобальний реліз Motorola наразі мовчить, тож в Україні новинку в офіційному продажу найближчим часом чекати не варто.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший нестандартний планшет — Xiaomi Pad 8S Pro на фірмовому процесорі XRING O3 із батареєю на 12 000 мА·год, який очікується вже з новим поколінням власного кремнію Xiaomi.