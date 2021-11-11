У мережі з’явилися перші рендери Samsung Galaxy A53

Найуспішніший середнячок корейського виробника – це Samsung Galaxy A52. Минулого року пристрій виявився оснащеним непопулярними в цьому сегменті OIS для основної камери та водозахистом IP67, але які кроки виробник зробить далі? Як виявилося, із нововведень в A53 варто чекати відмову від аудіороз’єму 3,5 мм на користь USB-C та/або Bluetooth-рішень.





Розповів про це світу відомий постачальник витоків OnLeaks. Він також першим опублікував у мережі добірку рендерів, на яких зображено Samsung Galaxy A53 у білому кольорі. Основна концепція гаджета залишилася незмінною, особливо щодо дизайну. Якщо, звичайно, не рахувати того, що тут камера плавніше переходить у задню панель. Що стосується габаритів, то товщина смартфона становить 8,14 мм, але цей показник збільшується до 9,73 мм за рахунок блоку камери.