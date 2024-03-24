Кнопкові телефони почали набирати обертів: повстання проти “цифрового шуму”

Панування смартфонів може зіткнутися з викликом з боку несподіваного джерела: кнопкових телефонів. Ці прості пристрої, позбавлені доступу до Інтернету та модних додатків, переживають відродження, оскільки люди шукають порятунку від постійного “цифрового шуму”.

Смартфони з їхніми нескінченними сповіщеннями та стрічками соціальних мереж можуть бути “пригнічувальними та відволікаючими”. Кнопкові ж телефони без постійного доступу до Інтернету дають шанс повернути зосередженість і контроль над своїм часом та увагою. Скорочуючи час роботи з екраном, вони можуть “зменшити стрес, тривогу і FOMO (страх пропустити щось), пов’язані з надмірним використанням смартфонів”, зазначають експерти. Такі телефони також сприяють взаємодії “віч-на-віч” і більш “усвідомленому” спілкуванню.

Кому будуть корисні такі телефони? Шукачам цифрової детоксикації, батькам із дітьми, професіоналам, яким потрібно менше відволікатися, а також пенсіонерам.