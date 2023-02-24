Створено ноутбук з діагоналлю екрану 43 дюйми
Автори YouTube-каналу Evan and Katelyn опублікували відео, в якому показали, як вони стверджують, найбільший у світі ноутбук, зроблений ентузіастами власноруч.
Базою для виробу виступили міні-ПК Intel NUC 11 та 43-дюймовий телевізор Samsung M70B. Також блогери зробили кастомний корпус, у якому використовуються промислові шарніри, що не дозволяють кришці з екраном падати у проміжних положеннях.
Як клавіатуру ентузіасти використовували нестандартну клавіатуру Redragon K605 вагою приблизно 2,5 кілограми. До неї автори Evan and Katelyn докупили величезний трекпад LTC заввишки 12,5 см і шириною 16 см.
Для живлення системи блогери використовували два акумулятори потужністю по 150 Вт. Один – для екрана, другий – для ПК та інших компонентів. Ще одна батарея із значно меншою ємністю була встановлена для живлення підсвічування.
За кілька днів кліп блогерів набрав майже 700 тис. переглядів, 33 тис. лайків 2,5 тис. коментарів.
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