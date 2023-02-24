Створено ноутбук з діагоналлю екрану 43 дюйми

Автори YouTube-каналу Evan and Katelyn опублікували відео, в якому показали, як вони стверджують, найбільший у світі ноутбук, зроблений ентузіастами власноруч.

Базою для виробу виступили міні-ПК Intel NUC 11 та 43-дюймовий телевізор Samsung M70B. Також блогери зробили кастомний корпус, у якому використовуються промислові шарніри, що не дозволяють кришці з екраном падати у проміжних положеннях.

Як клавіатуру ентузіасти використовували нестандартну клавіатуру Redragon K605 вагою приблизно 2,5 кілограми. До неї автори Evan and Katelyn докупили величезний трекпад LTC заввишки 12,5 см і шириною 16 см.

Для живлення системи блогери використовували два акумулятори потужністю по 150 Вт. Один – для екрана, другий – для ПК та інших компонентів. Ще одна батарея із значно меншою ємністю була встановлена ​​для живлення підсвічування.

За кілька днів кліп блогерів набрав майже 700 тис. переглядів, 33 тис. лайків 2,5 тис. коментарів.