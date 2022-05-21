Білл Гейтс назвав найзручніший смартфон

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що вважає найзручнішим смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 3, яким сам користується. Про це повідомляє портал новин AndroidAuthority.





«У мене є Android-смартфон – це Galaxy Z Fold 3. Я пробував різні пристрої. Такий екран замінює мені і відмінний портативний ПК, і телефон», – сказав Гейтс.

За даними порталу, Samsung і Microsoft давно співпрацюють один з одним – на смартфонах Samsung встановлено багато сервісів компанії Гейтса. Крім того, сервіс Your Phone, що дозволяє синхронізувати смартфони з Windows, також має деякі ексклюзивні функції для телефонів Galaxy.

Раніше стало відомо , що засновник корпорації Microsoft заразився коронавірусом. Він додав, що вакцинований та отримав бустерну дозу вакцини. Гейтс підкреслив, що започаткований ним фонд Gates Foundation продовжить роботу з партнерами і зробить усе можливе, щоб світові ніколи більше не довелося зіткнутися з пандемією.