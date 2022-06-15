Вже скоро: Huawei Enjoy 50 Pro найближчим часом побачить світ

Після успішної презентації Huawei Enjoy 50, що відбулась нещодавно, виробник сконцентрувався на оновленій і покращеній версії цієї моделі. Наразі з’явилась інформація про те, що Huawei розробляє модель Enjoy 50 Pro.





Про апаратну частину наразі відомо лише те, що тактова частота процесора сягне 2,4 ГГц. Модель матиме варіації з 6 та 8 ГБ оперативної пам’яті, а внутрішній накопичувач здобуде ємність у 128 або 256 ГБ. З великою вірогідністю пристрій не матиме підтримки 5G, якщо виробник не знайде способу обійти економічні санкції, що забороняють Huawei використовувати обладнання для 5G у своїх продуктах.

Зовні новинка матиме оформлення в стилі моделі Mate 40, тобто вирізнятиметься масивним блоком камер та заокругленим дисплеєм. Традиційно для пристроїв Huawei, смартфон отримає власну програмну основу – HarmonyOS з вбудованим магазином додатків.

Потрійна камера отримає роздільну здатність у 50, 2 і 2 мегапікселі та тісну інтеграцію зі штучним інтелектом для покращення якості відзнятого контенту. Серед об’єктивів представлені ширококутний, надширококутний та макро модулі для зйомки яскравих та деталізованих світлин у різних умовах. Фронтальну камеру на 16 мегапікселів наділять технологією HDR для рівномірного розподілу світла в кадрі.

Huawei Enjoy 50 отримає 6,7-дюймовий дисплей з технологією IPS. Роздільна здатність Full HD+ вказує на високу якість зображення, проте про частоту оновлення кадрів досі нічого не відомо. Живлення смартфона забезпечить батарея на 5000 мАг, а потужність швидкої зарядки досягне 40 Ват, тож повне відновлення енергії потребуватиме в середньому трохи менше за годину. Попри те, що ємність батареї відносно попередника трохи зменшилась, потужність зарядки зросла, а отже, користуватись смартфоном в цілому стане зручніше.

Офіційний показ смартфона заплановано на липень – тоді ж покажуть і Nova 10. Інформації про вартість моделей наразі немає, але вже відомо, що смартфон матиме відношення до середньобюджетних розробок бренду в діапазоні від 300 до 400 доларів.