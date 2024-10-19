Samsung Galaxy A36 у новому дизайні вперше показали на рендерах

Південнокорейський виробник гаджетів Samsung має намір змінити свій дизайн-код з майбутніх смартфонів Galaxy A36 і Galaxy A56. Авторитетний інсайдер Стів «OnLeaks» Хеммерстоффер уже показав на рендерах, який вигляд матиме молодша модель.

На зображеннях видно оновлений блок камер – у Galaxy A36 Samsung відійде від концепції «світлофора» з трьома окремими модулями камер на користь цільного витягнутого острівця з об’єктивами. Щось схоже ми бачили в Galaxy A30s кілька років тому.

Бічні грані та виступ із клавішами живлення і регулювання гучності залишаться колишніми. Крім того, Galaxy A36 буде трохи вищим, ніж Galaxy A35, а діагональ екрана зросте з 6,60 до 6,64 дюйма. Нещодавно Samsung Galaxy A36 (SM-A366B) засвітився в Geekbench з ОС Android 15, чипом Snapdragon 7s Gen 2 і 6 ГБ ОЗП.

Очікується, що Samsung офіційно представить Galaxy A36 і A56 у середині березня 2025 року.