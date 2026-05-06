Amazon випадково «злив» характеристики нового флагмана Sony Xperia 1 VIII

На сайті Amazon несподівано з’явилася сторінка ще не анонсованого флагманського смартфона Sony Xperia 1 VIII. Ця публікація завчасно розкрила ключові технічні характеристики пристрою, серед яких найбільшу увагу привертає суттєво оновлений модуль основної камери.

За даними ритейлера, новинка отримає 6,5-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+, підтримкою технології HDR, частотою оновлення 120 Гц та співвідношенням сторін 19,5:9.

Оновлення камер

Найпомітніші зміни торкнулися фотоможливостей смартфона. Частково розкриті характеристики камер виглядають так:

Ультраширококутний модуль: ЕФВ 16 мм.

Телефото: 48 Мп, сенсор 1/1,56″, ЕФВ 70 мм.

Зважаючи на ці цифри, роздільна здатність зум-модуля зросте вчетверо порівняно з попередником. Однак замість унікального об’єктива зі змінною фокусною відстанню (85–170 мм), який був фішкою минулої моделі, компанія вирішила встановити об’єктив із фіксованою фокусною відстанню 70 мм.

Інші характеристики та ціна

Окрім цього, в опублікованому списку характеристик згадуються класичні для Sony атрибути: лоток на дві SIM-карти та традиційний 3,5-мм аудіороз’єм. Також заявлено підтримку фірмового набору функцій Xperia AI, хоча детальний перелік можливостей штучного інтелекту поки залишається невідомим.

На сторінці товару була вказана і попередня ціна смартфона для ринку Німеччини — від 1858 євро. Втім, ця сума поки що не є офіційною і може виявитися звичайною «заглушкою» (placeholder) напередодні старту продажів. Точну дату офіційної презентації Sony Xperia 1 VIII виробник ще не оголошував.