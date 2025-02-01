Apple знову б’є рекорди: найуспішніший квартал в історії компанії

Компанія Apple оголосила про свої фінансові результати за перший квартал 2025 фінансового року, який став найуспішнішим за всю історію компанії. Зафіксовано значне зростання доходів майже у всіх сферах, включаючи Mac, iPad та сервіси. Єдиним винятком стали продажі iPhone, які трохи знизилися порівняно з минулим роком.

За звітний період Apple отримала рекордний дохід у розмірі 124,3 мільярда доларів, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, компанія досягла нового максимуму за кількістю активних пристроїв – 2,35 мільярда одиниць. Це на 6,8% більше, ніж 2,2 мільярда у лютому 2024 року, і значний прогрес порівняно з 2 мільярдами у 2023 році.

Генеральний директор Apple, Тім Кук, зазначив: “Ми були в захваті від можливості представити нашим клієнтам найкращу лінійку продуктів та послуг у святковий сезон. Завдяки потужності процесорів Apple, ми відкриваємо нові горизонти для наших користувачів за допомогою Apple Intelligence, що робить додатки та досвід використання ще кращими та персоналізованішими. Ми також раді повідомити, що у квітні Apple Intelligence стане доступним ще більшою кількістю мов”.

Незважаючи на те, що продажі iPhone не досягли рекордних показників, у звіті Apple підкреслюється, що iPhone 16 продавалися краще, ніж iPhone 15 рік тому, особливо в країнах, де вже доступні функції Apple Intelligence. Компанія покладає великі надії на китайський ринок, де Apple Intelligence буде запущено у квітні разом з iOS 18.4.