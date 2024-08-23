ТОП-смартфонів Samsung за автономністю

Перше місце здобув минулорічний ультра-флагман Galaxy S23 Ultra. До списку потрапило багато як недорогих пристроїв, так і представників преміум-класу.

Очолив список, як не дивно, торішній флагман – модель Samsung Galaxy S23 Ultra. Також варто відзначити, що більшу частину списку, що складається з 20 пристроїв, займають девайси бюджетного і середньобюджетного класів. Це не дивно, оскільки недорогі смартфони від південнокорейського виробника пропонують ємні акумулятори. Наприклад, Galaxy M51 обладнаний монструозним акумулятором на 7000 мАг, тоді як більшість конкурентів пропонують батареї на 5000-6000 мАг.

Топ найбільш автономних смартфонів Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra; Samsung Galaxy A15 LTE; Samsung Galaxy M51; Samsung Galaxy S23+; Samsung Galaxy A72; Samsung Galaxy S24 Ultra; Samsung Galaxy A34 5G; Samsung Galaxy A23 5G; Samsung Galaxy A15 5G; Samsung Galaxy A13 5G; Samsung Galaxy A55 5G; Samsung Galaxy A14 5G; Samsung Galaxy Z Fold 5; Samsung Galaxy A54 5G; Samsung Galaxy S21 Ultra (Snapdragon); Samsung Galaxy S24 + (Exynos); Samsung Galaxy Z Flip 5; Samsung Galaxy S23; Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon); Samsung Galaxy S24 (Exynos).

А як йдуть справи на загальному плані? Якщо вірити статистиці ресурсу Nanoreview.net, то лідером станом на 2024 рік за автономністю є апарат realme GT 6T з АКБ на 5500 мАг. Друге місце належить «нічогофону» Nothing Phone (2a) Plus з 5000 мАг, а трійку лідерів замикає Nubia Red Magic 9S Pro з батареєю на 6500 мАг.

У рейтингу є і пристрої Samsung – той самий Galaxy M51 із 7000 мАг посів 5-те місце. Цікаво, що його обійшов iPhone 15 Pro Max (4-й рядок) зі скромним акумулятором на 4441 мАг. Тож Samsung і всім іншим виробникам Android-смартфонів є куди прагнути, адже Apple доводить, що розмір не завжди важливий – оптимізація ОС та енергоефективність чипів відіграють величезну роль.