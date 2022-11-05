Опубліковано рейтинг найавтономніших смартфонів, які продаються в Україні

Не всі сучасні смартфони мають потужні акумулятори. Тому, тим, хто зараз шукає новий смартфон із потужною АКБ, ця інформація буде корисною. В Україні склали рейтинг найкращих автономних гаджетів, а також рейтинг цін на такі телефони.

Зараз багато українців вирішили змінити свої смартфони. Через віялові та аварійні відключення електричної енергії, щоб протягом дня лишатись на зв’язку та мати доступ до новин, потрібен дійсно потужний телефон. У рейтингу кращих опинилися телефони, які здатні пропрацювати мінімум 10 годин на одному заряді.

Виявилось, що кращим рейтингу є не iPhone. Найавтономнішим визнано Asus ROG Phone 5 за 29 тисяч гривень. У ньому встановлено акумулятор на 6000 мАг, що до 14 годин тримає заряд. Такої місткості вистачить на день з головою! Можна користуватись інтернетом, грати в ігри, телефонувати й при цьому не піклуватись про підзарядку.

На другому місця опинилась техніка від Apple. Телефон iPhone 14 Pro Max може пропрацювати на одному зарядові 13 годин. У ньому встановлена АКБ на 4232 мАг. Смартфон бездоганний майже у всьому. Єдиний його недолік — ціна. Не кожен має змогу придбати телефон за 68 тисяч гривень.

На третьому місці опинився Samsung Galaxy A52. У ньому встановлено акумулятор на 4500 мАг. Автономно може пропрацювати до 12 годин. Вартість гаджета 12 тисяч гривень.

Також у рейтингові опинилися такі мобільні телефони:

iPhone 13 Pro Max;

Motorola Edge;

Xiaomi 12 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

Samsung Galaxy S22 Ultra 3400;

OnePlus Nord.

Потрібно брати до уваги той факт, що заявлені години автономності можуть бути реальністю лише за умови, якщо людина свідомо буде економити заряд акумулятора. Що для цього потрібно зробити? — зменшити яскравість дисплея, закрити додатки, якими не користуєтесь, менше грати в ігри на телефоні.