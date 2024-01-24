OnePlus 12R – достойний середнячок з яскравим екраном

Представлена гідна новинка середнього цінового сегмента – OnePlus 12R. Смартфон працює на базі не найсучаснішого чипа Qualcomm. В іншому його можливості не гірші, ніж у деяких топових флагманів.

Гаджет оснащений великим 6,78-дюймовим екраном з адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і максимальною яскравістю 4500 ніт. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Щодо камер набір стандартний для середнячків – потрійна з головним датчиком 50 Мп. А ось батарея не підвела: ємність акумулятора становить 5500 мАг. Така зустрічається рідко. Вона підтримує 100-ватну зарядку.

Смартфон випускається у двох кольорах – чорному і блакитному. Фото: OnePlus

Технічні характеристики OnePlus 12R

Дисплей: 6,78 дюйма, LTPO OLED, 2780 х 1264 пікселів, 1-120 Гц, 4500 ніт (макс), Corning Gorilla Glass Victus 2;

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Пам’ять: 8/128, 16/256 ГБ;

Камери: основна 50 Мп (IMX890) + надширик 8 Мп + макро 2 Мп, фронтальна 16 Мп;

Акумулятор: 5500 мАг, швидка зарядка 100 Вт;

ОС: OxygenOS 14 на Android 14.

Виробник обіцяє щонайменше три покоління оновлень ОС Android і чотири роки оновлень системи безпеки з дати запуску.

Сканер відбитків пальців вбудований в екран. З підключень і зв’язку є 5G, NFC, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3

Ціна OnePlus 12R на глобальному ринку стартує від 500 доларів.