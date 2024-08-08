Стало відомо скільки PlayStation 5 змогла продати Sony
Продажі PlayStation 5 перевищили 61 мільйон одиниць. У своєму останньому фінансовому звіті за перший квартал 2024 року (квітень-червень) Sony повідомила про продаж 2,4 мільйона консолей.
Хоча це і менше, ніж 3,3 мільйона пристроїв, проданих за аналогічний період минулого року, загальне число проданих PS5 досягло 61,7 мільйона.
Ігровий підрозділ Sony показав хороші результати: продажі в сегменті ігор і мережевих послуг зросли на 12 %, а операційний прибуток збільшився на 32 %.
Sony приписує це зростання сприятливому курсу валют, збільшенню продажів ігор власного виробництва і зростанню доходів від PlayStation Plus.
Незважаючи на загальне зростання доходів, Sony визнала зниження продажів апаратного забезпечення через меншу кількість проданих пристроїв. Проте, прогноз на 2024 рік було переглянуто в бік підвищення на 3 %.
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