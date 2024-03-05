Почалось розгортання мереж 5G Advanced

Не встигли в Україні запустити 5G, а світ уже готується модернізувати мережі п’ятого покоління. Втім називатися оновлення буде цілком звично: 5G Advanced, тобто “просунутий 5G”. Також зустрічається інше позначення: 5.5G.

5G Advanced став ще одним трендом на минулому в лютому конгресі MWC-24. Мабуть, головним двигуном цього напрямку є Huawei, який оголосив, що нинішній рік стане першим роком запуску комерційних мереж 5G Advanced.

Усі три основні оператори Китаю вже почали розгортання оновлення мереж 5G. Крім того, у 20 містах по всьому світу, включно з Близьким Сходом і Європою, Huawei проводить тестування і впровадження 5G Advanced.

Зрештою, саме Huawei дає свій чіткий опис чим 5.5G відрізняється від базового стандарту 5G. Це швидкість 10 Гбіт/сек. Причому досягати її Huawei планує не тільки в діапазоні вище 20 ГГц, але і в середньому, так званому, C-Band (4-8 ГГц).

Також у компанії вже знають, як буде монетизуватися 5G Advanced. За це відповідатимуть 2 технології:

FWA – бездротовий фіксований інтернет

RedCap – технологія IoT зі зниженим енергоспоживанням.

До обох послуг є високий інтерес з боку операторів і виробників пристроїв. Так що за поширенням 5G Advanced по всьому світу вже точно не заіржавіє.