Аптека без фармацевтів: робот Queue видає рецептурні ліки самостійно

Каліфорнійський стартап Queue представив першу у світі повністю автономну роботизовану аптеку — систему, здатну автоматизувати повний цикл видачі, перевірки та пакування ліків: від запечатаних оптових упаковок до готових до видачі флаконів, при мінімальній участі людини.

Як це працює

На відміну від наявних часткових рішень, нова система об’єднує зберігання, підрахунок, фасування та контроль якості в єдиний автоматизований конвеєр. У роботі використовуються роботизовані маніпулятори, комп’ютерний зір та автоматичні механізми верифікації.

За даними Queue, платформа здатна скоротити витрати на обробку рецептів до 96% порівняно з традиційною моделлю аптеки. Компанія вже розгорнула робочий комерційний прототип і уклала договір з великою національною аптечною мережею як першим клієнтом.

Навіщо це потрібно

За останні 15 років майже третина американських аптек закрилася — про це свідчать дані дослідників Університету Південної Каліфорнії та Каліфорнійського університету в Берклі. Це призвело до появи так званих «аптечних пустель» — районів, де мешканці фактично позбавлені доступу до рецептурних препаратів, особливо в сільській місцевості та малозабезпечених міських кварталах. Паралельно галузь стикається з хронічною нестачею персоналу: кількість випускників фармацевтичних програм падає, а вакансії аптечних техніків місяцями залишаються незакритими.

Модульна конструкція системи розрахована на впровадження не лише в роздрібних аптеках і лікарнях, а й у клініках та медичних пунктах у віддаленій місцевості, де утримання штатного фармацевта економічно невигідне. Queue розглядає свою розробку не просто як інструмент автоматизації, а як новий інфраструктурний шар для відпуску рецептурних препаратів, здатний підвищити ефективність і розширити доступ до послуг у недостатньо обслуговуваних районах.