Galaxy S24 Ultra і Pixel 8 Pro зійшлися в нічній “фотобитві”

Портал Android Authority порівняв можливості зйомки флагманів Samsung і Google в умовах поганого освітлення. Використовуючи нічний режим в обох пристроях, автори відео зробили серію фотографій на кожен з апаратів, а потім порівняли їх за низкою важливих параметрів, щоб визначити переможця. Результати експерименту вони опублікували у форматі відеоролика.

Google Pixel 8 Pro побудований на базі мобільної платформи Tensor G3 і оснащений потрійною тильною камерою. Samsung Galaxy S24 Ultra, зі свого боку, отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3 і тильний модуль із чотирма датчиками зображення.

Перша пара кадрів була зроблена на надширококутні камери смартфонів. Обом флагманам вдалося захопити велику кількість деталей, однак під час порівняння знімків помітна різниця в передачі кольору. Так, у Galaxy S24 Ultra (12 Мп) картинка “завалена” в зелені відтінки, а ось Pixel 8 Pro (48 Мп) демонструє більш природне зображення.

При цьому смартфон Samsung загалом вловив більше деталей (наприклад, на зробленому ним кадрі чіткіше проглядається слово на червоній вивісці вдалині), а пристрій Google краще впорався з вогнями у відображенні на воді.

Наступні дві фотографії були зроблені з використанням телеоб’єктивів з 5-кратним наближенням на обох смартфонах. Тут краще впорався Galaxy S24 Ultra (50 Мп). Знімок вийшов більш “живим” – він вирізняється високим рівнем деталізації, а також природними відтінками. А ось Pixel 8 Pro (48 Мп) агресивно обробив зображення, позбавивши його дрібних деталей.

Схожі результати показали й основні датчики смартфонів. Фото, зняте на Galaxy S24 Ultra, можна відрізнити за все тим же зеленим відтінком, високою яскравістю і кращою чіткістю кадру. Камера Pixel 8 Pro зробила кольори більш природними на шкоду деталізації.

Протестували журналісти і фронталки смартфонів. Galaxy S24 Ultra (10,5 Мп) знову показав найкращий результат, забезпечивши хороший баланс між яскравістю та деталізацією. Pixel 8 Pro (12 Мп) сильніше обробив знімок, згладивши дрібні дефекти на обличчі, але при цьому прибрав з нього тінь і “підфарбував” фото в теплий відтінок.

Переможцем “змагання”, за версією Android Authority, став Samsung Galaxy S24 Ultra, який показав найкращі результати в трьох із чотирьох тестів.