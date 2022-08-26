Німеччина та Словаччина підписали угоду про обмін танками для озброєння України

Німеччина поставить застарілі танки Leopard 2 Словаччині в обмін на те, що ця країна направить радянські бойові машини на допомогу Україні, оголосило Міністерство оборони у Берліні.





Ця угода є однією з кількох “кільцевих обмінів”, як їх називають німецькі оборонні чиновники, які укладаються з урядами країн Східної Європи з весни, після нападу Росії на Україну, який розпочався 24 лютого. Словаччина та Німеччина підписали 23 серпня угоду про постачання Братиславі 15 танків Leopard 2 у конфігурації A4.

Танки, що належать Німеччині, призначені для поповнення арсеналу Словаччини західною технікою. Колишня країна Східного блоку передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.

Німецькі чиновники заявили, що угода щодо Leopard 2 покликана закрити “частину пропуску” у скороченні обороноздатності Словаччини в результаті передачі Україні. Німеччина за допомогою Нідерландів та США раніше поповнила батарею ППО Patriot після того, як Словаччина передала Україні один зі своїх протиракетних комплексів С-300.

Танковий пакет Німеччини також включає боєприпаси, навчання та запасні частини. Перші “Леопарди-2” мають прибути до Словаччини наприкінці цього року, повідомили офіційні особи.