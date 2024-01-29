Українцям назвали продукти, які несумісні з мікрохвильовкою

У мікрохвильовці можна готувати або розігрівати далеко не всі продукти, як і використовувати не кожен вид посуду. Порушення цих правил може призвести до загоряння або вибуху мікрохвильовки. Наприклад, категорично заборонено використання металевого посуду, а також одноразових стаканчиків, баночок з-під йогурту – вони плавляться. Не можна використовувати фольгу: вона одразу загориться.

Але це не всі заборони.

Продукти, які не можна готувати в мікрохвильовці

Отже, у мікрохвильовій печі заборонено готувати яйця в шкаралупі цілком.

Крім того, заборонено гріти, розморожувати і готувати виноград: він швидко запалюється і утворює згустки плазми. Це іонізований і дуже гарячий газ, який складається з різнозаряджених частинок. Утворення цього складу може призвести до псування приладу, загоряння і травм людини.

Заборонено розігрівати і готувати в мікрохвильовці гострий перець у будь-яких його варіантах і видах, включно з варіантами сушеного перцю, меленого або свіжого, використання його як компонента страви. Це пов’язано з тим, що в перці міститься особлива пекуча речовина – капсаїцин, що надає продукту гостроти. Під час нагрівання капсаїцин випаровується, і, якщо дістати сильно розігрітий перець із печі, можлива поява сильного печіння в очах, опіків шкіри та слизових. За відчуттями це буде як застосування перцевого газу з балончика.

Заборонено гріти дитяче харчування. Це викликано тим, що розігрів може бути нерівномірним, особливо без перемішування, що може призвести до того, що малюки отримають опік рота і глотки від окремих частин перегрітої їжі. Також самі пластикові пляшечки під час нагрівання можуть виділяти небезпечні для дітей сполуки.