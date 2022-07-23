Польща закупила 180 танків і 48 літаків з Південної Кореї: що це за зброя

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що Польща закуповуватиме в Південній Кореї танки K2 Black Panther та легкі винищувачі FA-50. Мова йде про справді велике замовлення – аж 180 танків і 48 літаків. Тож давайте перевіримо, що це за військова техніка.





Цікаво, що щойно оголошена ініціатива є частиною ще більш глибокої співпраці з Південною Кореєю. Міністр Блащак оголосив, що танки K2 зрештою будуть вироблятися в Польщі, а їх перші одиниці будуть доставлені в країну у 2022 році.

Всього в першій партії танків К2 буде 180 таких машин, а що стосується винищувачів FA-50, то їх – 48.

К2 чорна пантера – що це за танк?

K2 black panther — один із найновіших танків, що перебувають на озброєнні в Польщі з 2014 року. Основним озброєнням машини є 120-мм гармата, яка завдяки подовженій конструкції забезпечує ракетам більшу точність і бронепробиття. У танку також використовується система автоматичного заряджання, завдяки чому він має вищу скорострільність, ніж конкуренти . Загалом К2 може вистрілити мінімум до 10 снарядів і мати 40 боєприпасів.

Танк також оснащений кількома унікальними рішеннями, пов’язаними з його підвіскою. Чорна пантера може нахилятися вперед або назад,, що полегшує екіпажу прицілювання, а також може опускати свою підвіску до 40 см. Якщо говорити про обороноздатність танка, то він захищений системою активного захисту soft-kill. Деталі самої броні тримаються в секреті, але ми знаємо, що танк має спеціальну систему, яка попереджає екіпаж про ракети, випущені по ньому. Ця ж система також може автоматично стріляти димовими шашками , які блокують теплову характеристику танка, що ускладнює його виявлення ворогом.

FA-50 – що це за літак?

FA-50 — надзвуковий легкий винищувач , який також може використовуватися як надзвуковий навчальний літак. Це перша машина такого типу з Південної Кореї. Сама літак в певному сенсі є молодшим братом культового F-16, з яким вона має кілька подібностей. Ним керують два пілоти, FA-50 також має радіус дії приблизно 1,8 тисячі. км, а його конструкція витримує перевантаження 8 g. Винищувач розвиває швидкість 1,5 Маха і може літати на висоті до 14,5 км.

Основним озброєнням машини є 20-мм гармата з боєкомплектом 205 снарядів, на неї можна встановити до 3,7 тонни різного арсеналу. Наприклад, ракети Hydra, ракети класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder і AIM-120, а також ракети «повітря-земля» і протикорабельні ракети Maverick. Конструкція також підтримує широкий спектр керованих і некерованих бомб.