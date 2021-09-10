Samsung радикально поліпшить недорогі Galaxy. Всі моделі отримають флагманську фішку камери

Однією з найуспішніших ідей Samsung за останні роки є радикальне оновлення лінійки Galaxy A. Бюджетні девайси компанії раніше були відверто неконкурентоспроможними, що дозволило розквітнути Xiaomi і іншим молодим китайським брендам. Але з виходом хітових A30 і A50 почалася нова ера доступних корейських смартфонів, які зараз вільно конкурують з зухвалими китайцями.





І зупинятися на досягнутому Samsung не планує. Стало відомо, що в наступному році всі пристрої серії Galaxy A матимуть камери з оптичною стабілізацією зображення, яка дозволить їм серйозно поліпшити якість нічних фотографій і прибрати тремтіння при зйомці відео з рук.

У китайських брендів OIS отримують виключно флагманські девайси, навіть у Samsung серед актуальних моделей А-серії стабілізацією володіють всього три апарати: A72, A52 і A22 4G.

Для реалізації задуманого Samsung інвестувала близько $ 130 мільйонів в компанію Jaeyoung Solutech, яка почне поставляти корейцям оптику з OIS вже в четвертому кварталі цього року.

Однак у подібної ініціативи може бути і зворотна сторона. Ймовірно, що додавання оптичної стабілізації вплине на вартість майбутніх смартфонів Galaxy A, які і без того коштують дорожче, ніж бюджетні моделі китайських брендів. Але це вже домисли, а як все виявиться на практиці, ми дізнаємося в наступному році.