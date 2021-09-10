Hardnews

Samsung радикально поліпшить недорогі Galaxy. Всі моделі отримають флагманську фішку камери

10.09.2021
1 хвилина на прочитання

Однією з найуспішніших ідей Samsung за останні роки є радикальне оновлення лінійки Galaxy A. Бюджетні девайси компанії раніше були відверто неконкурентоспроможними, що дозволило розквітнути Xiaomi і іншим молодим китайським брендам. Але з виходом хітових A30 і A50 почалася нова ера доступних корейських смартфонів, які зараз вільно конкурують з зухвалими китайцями.


І зупинятися на досягнутому Samsung не планує. Стало відомо, що в наступному році всі пристрої серії Galaxy A матимуть камери з оптичною стабілізацією зображення, яка дозволить їм серйозно поліпшити якість нічних фотографій і прибрати тремтіння при зйомці відео з рук.

Новини по темі

У китайських брендів OIS отримують виключно флагманські девайси, навіть у Samsung серед актуальних моделей А-серії стабілізацією володіють всього три апарати: A72, A52 і A22 4G.

Для реалізації задуманого Samsung інвестувала близько $ 130 мільйонів в компанію Jaeyoung Solutech, яка почне поставляти корейцям оптику з OIS вже в четвертому кварталі цього року.

Однак у подібної ініціативи може бути і зворотна сторона. Ймовірно, що додавання оптичної стабілізації вплине на вартість майбутніх смартфонів Galaxy A, які і без того коштують дорожче, ніж бюджетні моделі китайських брендів. Але це вже домисли, а як все виявиться на практиці, ми дізнаємося в наступному році.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
10.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi раптово почала блокувати сірі смартфони

10.09.2021
Окуляри Facebook

Facebook показав окуляри з вбудованими камерами

10.09.2021

Суперкамера на 50 МП в смартфоні дешевше 9 тисяч гривень. І це не Xiaomi

10.09.2021

Експерти розповіли, який недорогий смартфон з хорошою камерою краще купити в 2021 році

09.09.2021
Back to top button